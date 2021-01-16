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В Барановичах из-за непогоды погас Вечный огонь

16.01.2021 12:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 14 января на улице Ленина в Барановичах возле памятника освободителям из-за непогоды не горел Вечный огонь, сообщает Intex-press.


Фото: @alesya9020799

Развевающееся пламя у памятника освободителям Барановичей на улице Ленина горожане привыкли видеть в любое время года и при любой погоде. Однако, как пояснили в «Барановичигазе», при экстремальных погодных условиях огонь может затухать.

— Там же пламя коптящее, а не промышленная горелка, которую невозможно потушить. Поэтому из-за сильного дождя или снегопада оно может затухнуть. Ничего страшного в этом нет.

 
 
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При экстремальных погодных условиях огонь может затухать.
 
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