В Барановичах из-за непогоды погас Вечный огонь

Источник материала: Tut.by

Вечером 14 января на улице Ленина в Барановичах возле памятника освободителям из-за непогоды не горел Вечный огонь, сообщает Intex-press .



Фото: @alesya9020799

Развевающееся пламя у памятника освободителям Барановичей на улице Ленина горожане привыкли видеть в любое время года и при любой погоде. Однако, как пояснили в «Барановичигазе», при экстремальных погодных условиях огонь может затухать.

— Там же пламя коптящее, а не промышленная горелка, которую невозможно потушить. Поэтому из-за сильного дождя или снегопада оно может затухнуть. Ничего страшного в этом нет.