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В Барановичах из-за непогоды погас Вечный огонь
16.01.2021 12:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 14 января на улице Ленина в Барановичах возле памятника освободителям из-за непогоды не горел Вечный огонь, сообщает
Развевающееся пламя у памятника освободителям Барановичей на улице Ленина горожане привыкли видеть в любое время года и при любой погоде. Однако, как пояснили в «Барановичигазе», при экстремальных погодных условиях огонь может затухать.
— Там же пламя коптящее, а не промышленная горелка, которую невозможно потушить. Поэтому из-за сильного дождя или снегопада оно может затухнуть. Ничего страшного в этом нет.
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При экстремальных погодных условиях огонь может затухать.
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