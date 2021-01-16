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В Лопатино, дети из которого записали видеообращение к властям, убрали производство

16.01.2021 13:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Весной прошлого года жители деревни Лопатино, что под Гомелем, записали видеобращение к властям. Они просили помощи в борьбе с предприятием, которое отравляло им жизнь последние четыре года. «Обращение жителей Лопатино о ликвидации площадки по переработке промышленных отходов удовлетворено», — сообщили 16 января в Комитете госконтроля.


Фото: Алексей Смык, TUT.BY

Напомним, четыре года назад в деревне Лопатино открылся участок по переработке отходов производства. Предприятие «Утилизатор» взяло в аренду у агрокомбината «Южный» несколько гектаров земли, на которой разместило площадку по переработке 186 видов отходов производства. Местные жители стали обращаться во все инстанции с просьбой закрыть производство, но им отвечали, что все сделано по закону и в пределах нормы. После опубликованного видеообращения местных жителей к властям было принято решение о переносе производства на новую площадку.

КГК провел проверку и нашел нарушения природоохранного, санитарного, земельного и налогового законодательства.

Частное предприятие организовало в 70 метрах от жилых домов склад и переработку более 60 тысяч тонн строительных отходов — железобетона, асфальта, шифера, минеральной ваты и т.д. Местные страдали не только от пыли, но и шума: предприятие работало не только в будни, но и в выходные, в том числе и ночью.

По результатам проверки компания «Утилизатор» и ее должностные лица оштрафованы на сумму свыше 130 тысяч рублей. Предъявлены иски о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, на общую сумму более 50 тысяч рублей.

Гомельским облисполкомом было принято решение об освобождении площадки в Лопатино до 31 декабря 2020 года. Как сообщили в КГК, это требование выполнено, производство ликвидировано, а территорию полностью очистили от отходов.

 
Теги: Гомель
 
 
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Жители Лопатино несколько лет обращались с жалобами во все инстанции из-за того, что в деревне появилось площадка по переработке промышленных отходов. КГК провел...
 
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