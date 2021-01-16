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В Лопатино, дети из которого записали видеообращение к властям, убрали производство
16.01.2021 13:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Весной прошлого года жители деревни Лопатино, что под Гомелем, записали видеобращение к властям. Они просили помощи в борьбе с предприятием, которое отравляло им жизнь последние четыре года. «Обращение жителей Лопатино о ликвидации площадки по переработке промышленных отходов удовлетворено», —
Напомним, четыре года назад в деревне Лопатино
КГК провел проверку и нашел нарушения природоохранного, санитарного, земельного и налогового законодательства.
Частное предприятие организовало в 70 метрах от жилых домов склад и переработку более 60 тысяч тонн строительных отходов — железобетона, асфальта, шифера, минеральной ваты и т.д. Местные страдали не только от пыли, но и шума: предприятие работало не только в будни, но и в выходные, в том числе и ночью.
По результатам проверки компания «Утилизатор» и ее должностные лица оштрафованы на сумму свыше 130 тысяч рублей. Предъявлены иски о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, на общую сумму более 50 тысяч рублей.
Гомельским облисполкомом было принято решение об освобождении площадки в Лопатино до 31 декабря 2020 года. Как сообщили в КГК, это требование выполнено, производство ликвидировано, а территорию полностью очистили от отходов.
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Жители Лопатино несколько лет обращались с жалобами во все инстанции из-за того, что в деревне появилось площадка по переработке промышленных отходов. КГК провел...
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