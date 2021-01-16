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В Беларуси объявили о начале вакцинации медиков от COVID-19
16.01.2021 14:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня учреждения здравоохранения получают партии вакцин «Спутник V» для вакцинации медработников Беларуси — тех, которые находятся в зоне риска,
Прежде всего, планируется привить 2285 медработников Минска, 3460 Брестского региона, 3260 — Витебского, 4365 — Гомельского, 1735 — Гродненского, 1610 — Могилевского, 2485 — Минской области. Около 800 доз — для медработников республиканских учреждений.
Практика начала вакцинации с медицинских работников аналогична таковой в мире. Минздрав распределил вакцину по регионам — в зависимости от заявок учреждений здравоохранения. Все вопросы соблюдения холодовой цепи отработаны, заявили в ведомстве.
Напомним, что в минувшем году Беларусь заключила первоначальный контракт на поставку 170 тысяч доз вакцины «Спутник V». В минувшем году были получены несколько небольших партий вакцин «Спутник V», а в канун Нового года — партия в 20 тысяч доз. Эта партия прошла контроль качества. Исследования проводила испытательная лаборатория, зарегистрированная в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь. В первом квартале 2021 года потребность в вакцине «Спутник V» планируется закрывать мощностями отечественных фармпроизводителей.
Информации о том, когда начнется вакцинация всех желающих, нет.
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Сегодня учреждения здравоохранения получают партии вакцин «Спутник V» для вакцинации медработников Беларуси - тех, которые находятся в зоне риска, сообщает...
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