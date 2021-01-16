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«Генерал США» выманил деньги у 56-летней женщины для «переезда» к ней. Уже идет следствие, а он все обещает

16.01.2021 14:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уголовное дело за мошенничество в крупном размере возбудили по заявлению жительницы Кричева. 56-летняя женщина познакомилась в интернете с «генералом армии США», перевела ему по его просьбе 6,5 тысяч долларов — а теперь подозревает, что он ее обманул, сообщает СК.


Фото: John Tuesday / Unsplash

По данным следствия, в сентябре 2020 года 56-летняя жительница Кричева в социальной сети познакомилась с мужчиной, который представился как Марк Тони, генерал армии США. Месяц они переписывались, мужчина сказал, что хочет переехать в Беларусь и жить вместе с женщиной. Но для этого, по его словам, нужны деньги — «переправить вещи из Кабула в Беларусь». И женщина поверила.

Женщина перевела деньги на имя двух граждан Турции: сначала — полторы тысячи долларов, потом — еще 5 тысяч, которые взяла в долг. А потом подумала, что все это обман, — и пошла в милицию.

Расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем «генерал армии США» продолжает переписываться с женщиной и обещает скоро приехать в Беларусь — после того, как жительница Кричева перечислит еще полторы тысячи долларов.

 
 
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Неизвестный продолжает переписку и просит еще полторы тысячи долларов.
 
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