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Мужчину судят за БЧБ-жалюзи. Он: «Это не флаг, цвета отражают мое христианское мировоззрение»
16.01.2021 14:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жителя Минского района судят по статье 23.34 КоАП. Милиция посчитала бело-красно-белые жалюзи в окне одиночным пикетом. Мужчина парирует: дело не в политике, а в его христианских взглядах. К тому же, рассказал он TUT.BY, теперь в его окнах виден скорее японский флаг.
В суде. «Это не флаг, это жалюзи»
Сергей Мельянец живет в деревне Прилесье Минского района. Женат, в семье семеро детей. Административное дело в отношении мужчины сегодня рассматривали в суде Минского района.
В протоколе милиционера из Минского РУВД сказано, что 15 декабря в окнах дома Сергея Мельянца выявили два бело-красно-белых флага, вывешенных «на общее обозрение».
Такой флаг не зарегистрирован «в соответствии с положениями Закона «Об официальных геральдических символах», указывает милиция, а значит, житель дома «умышленно провел одиночный пикет, без соответствующего разрешения Минского райисполкома», «публично выразил свои общественно-политические настроения».
— Это не флаг, — пояснил в суде Сергей Мельянец. — Это жалюзи, которые я повесил в конце августа у себя в спальне. По причине того, что мне нравятся эти цвета и они отражают мое христианское мировоззрение. Белый цвет символизирует святость, которые мы, верующие люди, получаем благодаря пролитой Иисусом Христом на кресте крови за наши грехи.
У Мельянца — высшее духовное образование, говорит, что придерживается такого вероучения: протестант-баптист.
— Преследовали ли вы цель выразить общественно-политические настроения? — уточнил судья Виктор Шевцов.
— Я преследовал цель демонстрации прежде всего своего христианского мировоззрения.
Жалюзи сделаны на заказ.
Адвокат Михаил Боднарчук подал ходатайство: просит прекратить дело об административном правонарушении, так как само правонарушение отсутствует.
Судья попросил Сергея Мельянца предоставить копии свидетельств рождения детей и документ, подтверждающий право собственности на дом. Следующее заседание по этому делу пройдет 21 января.
Но это еще не все. «Путь самурая»
Сейчас окна в доме Сергея Мельянца выглядят не так, как указано в милицейском протоколе, рассказал он TUT.BY уже после заседания.
Спустя несколько дней после визита милиционера 15 декабря мужчина изменил вид жалюзи со стороны улицы. Если изнутри они так и выглядят бело-красно-белыми полосками, то снаружи теперь украшены в японском стиле.
— В той части окон, где красный цвет, мы наклеили листы. Получился флаг Японии с иероглифами. Когда милиционер приходил к нам второй раз, он сказал, что так мы пытаемся замаскировать «место преступления», — улыбается Сергей Мельянец. — А нам очень нравится символизм японского флага, это ж Страна восходящего солнца, а мы хотим, чтобы над Беларусью взошло солнце правды.
Мужчина говорит, что иероглифы в окне означают: «свобода», «правда», «справедливость», «путь самурая», «бессмертие».
Любопытно, что по поводу таких украшений на окнах Сергей Мельянец даже писал в посольство Японии в Беларуси. Спросил, как там относятся к идее белорусской семьи украсить окна дома флагами Японии. Также уточнил, как в посольстве воспримут, если он решит прогуляться по Минску с японскими флагами. «Не нарушит ли это каких-либо традиций и обычаев вашей страны?» — спросил житель Минского района.
По вопросу о флаге в окне ответ пришел такой: «Посольство не имеет отношения к тому, как граждане Беларуси украшают свою собственность, в том числе дома. В связи с этим посольство воздерживается от комментариев по поводу ваших идей».
На вопрос о прогулках по Минску ответили так: «Данный ответ посольства не является выражением согласия или несогласия, одобрения или неодобрения, поддержки или порицания».
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Жителя Минского района судят по статье 23.34 КоАП. Милиция посчитала бело-красно-белые жалюзи в окне одиночным пикетом. Мужчина парирует: дело не в политике, а в его...
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