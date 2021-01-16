Олимпиадник, призер специального фонда президента приговорен к 4 годам колонии за стычку с бойцами ОМОН

Источник материала: Tut.by

16 января вынесен приговор по делу 22-летнего Евгения Калиновского. Талантливый студент, призер олимпиад и стипендиат фонда поддержки молодежи осужден на 4 года лишения свободы за участие в акции в день, когда Виктору Бабарико и Валерию Цепкало отказали в регистрации кандидатами в президенты, а также в стычке с сотрудниками ОМОНа. Молодой человек вину не признал, заявил, что пытался пресечь противоправные действия по отношению к гражданам со стороны милиционеров, которые следствием признаны потерпевшими.



Евгений Калиновский. Фото: spring96.org

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, судья Максим Трусевич признал Евгения Калиновского виновным по ч. 1 ст. 342 и ст. 364 Уголовного кодекса, наказание — 4 года лишения свободы с направлением в исправительную колонию общего режима. Кроме того, Евгений Калиновский должен выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим омоновцам: Игорю Остапуку — 1000 рублей, Олегу Борознову — 1500 рублей.

Евгения обвиняли в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и насилии в отношении сотрудников милиции во время мирной акции протеста 14 июля — в день, когда Виктору Бабарико и Валерию Цепкало отказали в регистрации кандидатами в президенты. Парень вину не признал, заявил, что не нарушал общественный порядок и насилие к сотрудникам милиции не применял, а пытался пресечь противоправные действия по отношению к гражданам со стороны милиционеров. Тем не менее во время процесса он извинился перед потерпевшими и частично возместил моральный ущерб: перечислил по 500 рублей двум детским учреждениям, как того желали Остапук и Борознов.

Во время прений сторон гособвинитель Зубко просила наказать Евгения Калиновского лишением свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также возместить компенсацию морального вреда двум потерпевшим в общей сумме 2500 рублей. Защитник просил оправдать обвиняемого, но если суд не согласится — назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Адвокат обратил внимание суда на то, что в обвинении указано, что действия обвиняемого повлекли за собой «длительное нарушение общественного спокойствия, ограничение прав добропорядочных граждан на спокойную работу и отдых, а также свободное передвижение». Однако обвинением не было приведено каких-либо доказательств, подтверждающих указанные последствия, не был допрошен ни один свидетель, указываемый как «добропорядочный гражданин».

Также защитник обратил внимание, что в материалах дела нет ни одной видеозаписи с регистратора сотрудников милиции, где были бы слышны требования к гражданам о необходимости разойтись, или видеозаписи других лиц, которые могли бы подтвердить факты неповиновения со стороны Калиновского.

«Еврорадио» опубликовало видео задержания Евгения Калиновского 14 июля:

По словам Евгения Калиновского, сотрудники милиции проводили необоснованные задержания, а также применяли физическую силу к гражданам без предъявления каких-либо требований. Он считал действия представителей власти жестокими и несправедливыми, был возмущен, что подтолкнуло его к попытке пресечь противоправные, на его взгляд, действия милиции.

Кроме этого, Калиновский пояснил, что, упав вместе с Остапуком, который схватил его за одежду, он специально ударов ему не наносил. Однако Остапук удерживал его лежащим на плитке, находясь сверху, при этом наносил ему удары кулаками по лицу, после чего у него остались гематомы, также обвиняемый почувствовал, что ему был нанесен удар резиновой палкой. На видеозаписи, которая была просмотрена в суде, видно, как Остапук наносил удары Калиновскому кулаками, другой сотрудник милиции бил его резиновой палкой, затем подбежала еще группа сотрудников милиции, и один из них нанес с разгона Калиновскому удар ногой. Калиновский пояснил, что в этой ситуации хотел спастись, вырваться, все действия были обусловлены инстинктом самосохранения. Обвиняемый считает, что в указанных обстоятельствах у него было право на необходимую защиту (согласно ст. 34 УК).

Евгений Калиновский ранее не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности, характеризуется исключительно с положительной стороны.

Во время учебы в школе Евгений участвовал в республиканских и международных олимпиадах по географии. Во время учебы в БГУ проходил стажировки в университетах Польши, США, участвовал в международном студенческом форуме. Молодой человек был награжден премией «Человек Витебщины», включен в специальный фонд президента талантливой молодежи, получал стипендию, имеет и другие награждения.

— В своей жизни и в частности в обсуждаемых сейчас обстоятельствах всегда руководствовался нравственными ценностями, которые вложили в меня родители, хорошее воспитание, школа, вуз, и никогда не прибегал к каким-либо противоправным действиям для того, чтобы разнообразить свою жизнь, привнести в нее что-то, — заявил в последнем слове обвиняемый. — В принципе, я не считаю, что это хорошая черта человека прибегать к каким-то противоправным действиям в жизни по какой-либо причине. Мне жаль, что ситуация сложилась таким образом, что имелись факты физического контакта с сотрудниками милиции, однако хочу подчеркнуть, что они были обусловлены в первую очередь воздействием сотрудников милиции на лиц, находившихся там, что морально и этически осуждалось обществом и Республики Беларусь, и международным сообществом. И была дана однозначная общественная оценка. И я в принципе согласен с этой оценкой и по этой причине действовал в указанных обстоятельствах так, как оно получилось.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.