Два дикобраза появились в зоосаде Могилева

Источник материала: Tut.by

В зоосаде Могилева поселились новые жители — два дикобраза. Два самца — братья, и пока посетители их увидеть не могут, сообщает Mogilevnews.by.





Как рассказал заведующий зоосадом Иван Нижников, дикобразов привезли из минского зоопарка. Пока морозы, животные живут в теплой конюшне, чтобы не обморозили лапки. Посетители смогут увидеть дикобразов весной.

Спят дикобразы на подстилке из сена с опилками. Едят кору деревьев, каши, фрукты, особенно любят апельсины и бананы.