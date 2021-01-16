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Два дикобраза появились в зоосаде Могилева

16.01.2021 14:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В зоосаде Могилева поселились новые жители — два дикобраза. Два самца — братья, и пока посетители их увидеть не могут, сообщает Mogilevnews.by.


Как рассказал заведующий зоосадом Иван Нижников, дикобразов привезли из минского зоопарка. Пока морозы, животные живут в теплой конюшне, чтобы не обморозили лапки. Посетители смогут увидеть дикобразов весной.

Спят дикобразы на подстилке из сена с опилками. Едят кору деревьев, каши, фрукты, особенно любят апельсины и бананы.

 
Теги: Могилев
 
 
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Пока холодно, дикобразы живут в конюшне.
 
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