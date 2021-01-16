Уголовное дело о нападении на милиционера

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Оказал активное сопротивление, а также избил милиционера. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения сотруднику ОМОНа. По данным следствия, днем 18 октября прошлого года на Партизанском проспекте в Минске проходили несанкционированные массовые мероприятия. При задержании 32-летний мужчина избил силовика. Согласно экспертизе, милиционер получил тяжкие телесные повреждения.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК Беларуси по г. Минску: "Следователи допросили обвиняемого, потерпевшего и свидетелей. Кроме этого, приобщен характеризующий личность обвиняемого материал, согласно которому он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ и более 30 раз - к административной ответственности. Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 147 "Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности" Уголовного кодекса Республики Беларусь".

Фигурант задержан. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. В СК напоминают, что сотрудники МВД охраняют общественный порядок. Препятствование их служебной деятельности - это уголовно наказуемое преступление.