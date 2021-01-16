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А. Лесик: Мы, кроме европейских цен и тарифов, ничего не получили
16.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Выбрав новую власть в Украине, люди надеялись на перемены - порядок и справедливость. Однако курс на сближение с Евросоюзом остался только в планах. Но ждут ли там? Ведь, кроме европейских цен и тарифов, Украина ничего не получила. Об этом заявил председатель политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Андрей Лесик.
Андрей Лесик, председатель политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь": "В 2013 году в Украине был государственный переворот. Украина стала колонией. Мы, кроме европейских цен и тарифов, ничего не получили.
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Выбрав новую власть в Украине, люди надеялись на перемены - порядок и справедливость. Однако курс на сближение с Евросоюзом остался только в планах. Но ждут ли там?...
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