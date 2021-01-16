А. Лесик: Мы, кроме европейских цен и тарифов, ничего не получили

Источник материала: БT

Выбрав новую власть в Украине, люди надеялись на перемены - порядок и справедливость. Однако курс на сближение с Евросоюзом остался только в планах. Но ждут ли там? Ведь, кроме европейских цен и тарифов, Украина ничего не получила. Об этом заявил председатель политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Андрей Лесик.

Андрей Лесик, председатель политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь": "В 2013 году в Украине был государственный переворот. Украина стала колонией. Мы, кроме европейских цен и тарифов, ничего не получили.

Двойные стандарты. Грош цена той демократии, которую американцы навязывают всему миру".