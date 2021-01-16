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С этого дня белорусы могут посещать ОАЭ без виз

16.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Объединенные Арабские Эмираты без виз. Уже сегодня белорусы могут отправиться в ОАЭ без официальной отметки в паспорте. Соответствующее соглашение было подписано в июне 2019 года. С 16 января граждане Беларуси, владельцы обычных национальных паспортов смогут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию ОАЭ, а также находиться там без виз до 90 дней. Аналогичные условия на территории Беларуси вводятся и для граждан ОАЭ.

 
 
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В Объединенные Арабские Эмираты без виз. Уже сегодня белорусы могут отправиться в ОАЭ без официальной отметки в паспорте. Соответствующее соглашение было...
 
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