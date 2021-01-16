ГАИ рекомендует воздержаться от поездок

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В связи с сильными морозами ГАИ рекомендует водителям не рисковать и отказаться от дальних поездок. А, если путешествие неизбежно, подготовить автомобиль к использованию при низких температурах. Ведь холод негативно влияет на работу аккумулятора. Еще одна трудность - замерзание технических жидкостей. В Беларуси сегодня ночью было до минус 25 градусов, а в ближайшие дни станет еще холоднее. Дорожная милиция также рекомендует водителям проявлять осторожность на зимней трассе.

Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Беларуси: "Повороты надо проходить на постоянной скорости. Для чего заранее снизить скорость. Быть внимательными на открытых продуваемых участках трасс, где есть переметы и обледенения дороги. В городе особое внимание при проезде пешеходов. Теплая зимняя одежда делает пешеходов неповоротливыми. Иногда они ленятся повернуть голову в сторону движущихся автомобилей. Пешеходам стоит знать, что автомобиль невозможно остановить мгновенно, а на зимней дороге тормозной и остановочный путь возрастает в несколько раз".

ГАИ всегда ориентирована на оказание помощи участникам дорожного движения. Экипажами организован круглосуточный мониторинг состояния трасс. О небезопасных участках дорог водителей просят сообщать по телефону 102.