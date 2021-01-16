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Продолжают работу прямые телефонные линии
16.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня на связь сегодня выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов.
В Минском облисполкоме на волнующие вопросы граждан ответит управляющий делами Владимир Гуринович, в столичной мэрии граждан выслушает первый заместитель председателя Дмитрий Микуленок.
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Сегодня на связь сегодня выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на волнующие вопросы граждан...
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