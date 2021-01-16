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Эпидемиолог А. Александрин: Вакцины для украинцев нет и в обозримом будущем не будет

16.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В украинских больницах не хватает мест даже для самых тяжелых больных политики тайно вакцинируются.

По мнению известного украинского эпидемиолога Андрея Александрина, эти действия еще раз подтверждают, что власть осуществляет настоящий геноцид своего народа.

 
 
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В украинских больницах не хватает мест даже для самых тяжелых больных политики тайно вакцинируются. По мнению известного украинского эпидемиолога Андрея...
 
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