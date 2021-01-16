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С шумными соседями после 23:00 будут разбираться милиционеры

16.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С громкими соседями после 11 вечера будет разбираться милиция. Такой возможностью правоохранительные органы наделяет новый Кодекс об административных правонарушениях. В свою очередь милиционеры сделают все, чтобы обеспечить порядок по данному направлению. Об этом корреспондентам Агентства теленовостей рассказал начальник управления профилактики МВД Беларуси. Напомним, сейчас порядок в жилых домах обеспечивают местные исполнительные органы. Но, как показала практика, зачастую требуется вмешательство именно правоохранителей.

В новом Кодексе об административных правонарушениях шум соседей после 23:00 и приезда милиции будет расцениваться как хулиганство. За это предусмотрен штраф и административный арест до 15 суток.

 
Теги: Новости
 
 
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С громкими соседями после 11 вечера будет разбираться милиция. Такой возможностью правоохранительные органы наделяет новый Кодекс об административных...
 
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