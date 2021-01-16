Брестского блогера Александра Кабанова будут судить по «делу Тихановского» в Могилеве

Источник материала: Tut.by

Брестского блогера Александра Кабанова будут судить в Октябрьском суде Могилева, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» .



Слева направо: Александр Кабанов и Сергей Петрухин

Ранее в своем письме Бреста и скоро будут судить">Александр Кабанов написал, что уголовные дела в отношении него и блогера Сергея Петрухина рассмотрят в Бресте. Однако Брестский областной суд направил дело Кабанова в Верховный суд для смены подсудности, пишет «Весна». В итоге дело направили в Могилев. Дата начала суда пока не известна.

Александр Кабанов и Сергей Петрухин — блогеры, авторы YouTube-канала «Народный репортер». До задержания в середине июня прошлого года освещали тему борьбы с аккумуляторным заводом, а также занимались расследованиями на острые социальные темы.

Какие статьи УК фигурируют теперь в уголовных делах блогеров, неизвестно. Изначально правозащитники сообщали, что им предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 342 УК РБ (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти), ст. 369 УК РБ (Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) и ст. 391 УК РБ (Оскорбление судьи или народного заседателя в связи с осуществлением ими правосудия).

Однако позже Кабанов писал, что им пытаются вменить еще и ст. 130 УК РБ (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни).

Во время следствия блогеры находились в СИЗО на улице Володарского в Минске.

К слову, Сергея Петрухина уже привлекали к уголовной ответственности. В апреле 2019 года суд Ленинского района Бреста признал его виновным в публичных клевете и оскорблении милиционеров и приговорил к крупному штрафу — 360 базовых (9180 рублей). Кроме того, блогера обязали возместить моральный ущерб четырем потерпевшим сотрудникам милиции (в общей сложности 7500 рублей) и расходы на адвоката. Правозащитники признали дело политически мотивированным.