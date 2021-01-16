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Еще одним минчанам гайками разбили окна с БЧБ-занавесками. В милиции в возбуждении дела отказали
16.01.2021 15:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вчера мы
Светлана живет на третьем этаже в доме на Янки Брыля. Когда 25 декабря она с мужем ушла из дома в 11.45, окна были целы. Вернувшись в 14.30, муж обнаружил разбитое окно на балконе, где висели бело-красно-белые занавески.
Супруги вызвали милицию.
— Милиция вела себя корректно, опросили, сделали фото всех комнат и балкона, описали расположение мебели в них, гайки изъяли. Видеокамеры в доме есть, милиция видео, возможно, не запрашивала, так как камера не выходит на наши окна. У соседей все спокойно, попали только в мое окно. В сумме ущерба мы указали 100 рублей, так как не знали, сколько стоит замена стекла — такого раньше не было, — рассказала Светлана.
30 декабря из Московского РУВД пришло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статьям за хулиганство и умышленное повреждение имущества.
В ответе лейтенант Крылов указал, что жильцы дома, где живет Светлана, «неоднократно высказывали недовольство, что на балконе данной квартиры размещаются фрагменты бело-красно-белого цвета».
В милиции посчитали, что в действиях неизвестных нет прямого умысла на совершение уголовно наказуемого деяния, а если нет умысла — нет преступления по ч. 1 ст. 399 (Хулиганство).
Также написано, что действия неизвестного характеризуются как «противоправные», «направленные на умышленное повреждение имущества конкретного лица». Но по ч. 1 ст. 218 (Умышленные уничтожение либо повреждение имущества) УК тоже отсутствует состав преступления, потому что сумма ущерба не превышает 40 базовых величин на момент совершения преступления.
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Вчера мы писали, что 25 декабря неизвестные разбили окна в доме на Голубева, где были наклеены снежинки белых и красных цветов. После этого в редакцию обратилась...
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