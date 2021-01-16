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В Минске парень «ради хайпа» записывал видео в милицейской форме. На него составили протокол

16.01.2021 16:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске задержали 20-летнего парня, который записывал видео в милицейской форме. Подробности сообщает МВД.

20-летний минчанин, уроженец Грузии, надевал милицейскую форму и снимал видео «дискредитирующего характера». Ролики он выкладывал в соцсетях. Парня задержали за незаконное ношение милицейской формы.

В МВД сообщают, что такие ролики порочили милиционеров, задевали их честь и достоинство.

Со слов минчанина, он делал это ради хайпа и для увеличения числа своих подписчиков.

В отношении молодого человека составили административный протокол по статье 23.45 КоАП за ношение формы одежды сотрудников ОВД со знаками различия лицом, не имеющим на это права. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Также проводится проверка по факту приобретения форменного обмундирования.

 
Теги: Минск
 
 
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20-летний минчанин, уроженец Грузии, надевал милицейскую форму и снял видео «дискредитирующего характера». Ролики он выкладывал в соцсетях. Парня задержали за...
 
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