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В Минске парень «ради хайпа» записывал видео в милицейской форме. На него составили протокол
16.01.2021 16:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске задержали 20-летнего парня, который записывал видео в милицейской форме. Подробности сообщает МВД.
20-летний минчанин, уроженец Грузии, надевал милицейскую форму и снимал видео «дискредитирующего характера». Ролики он выкладывал в соцсетях. Парня задержали за незаконное ношение милицейской формы.
В МВД сообщают, что такие ролики порочили милиционеров, задевали их честь и достоинство.
Со слов минчанина, он делал это ради хайпа и для увеличения числа своих подписчиков.
В отношении молодого человека составили административный протокол по статье 23.45 КоАП за ношение формы одежды сотрудников ОВД со знаками различия лицом, не имеющим на это права. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Также проводится проверка по факту приобретения форменного обмундирования.
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20-летний минчанин, уроженец Грузии, надевал милицейскую форму и снял видео «дискредитирующего характера». Ролики он выкладывал в соцсетях. Парня задержали за...
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