Как 40 лет назад. В Гомеле в -20°C организовали первый дворовый турнир по хоккею

Источник материала: Tut.by

В Гомеле 16 января прошел первый дворовый хоккейный турнир: подростки гоняли по льду шайбу, а их папы и дедушки стояли у бортиков и вспоминали свое детство. В их время такие игры проходили едва ни в каждом дворе, теперь же это экзотика. TUT.BY посмотрел, как это было.





Организовали хоккейный турнир «Рух дваровых гульняў» активисты Совета отцов города Гомеля вместе с жильцам микрорайона «Шведская горка». Это они два года назад — помните ? — самостоятельно залили во дворе по улице Пенязькова каток. Кстати, за стоимость воды платили жильцы сами. Теперь здесь полноценная хоккейная коробка — ее тоже активные новоселы сделали сами.

Провести хоккейный турнир, признаются взрослые организаторы, они мечтали давно — но, но погода не позволяла. Зато сегодня все получилось: мороз, солнце и азарт командной игры — все, как когда-то в их детстве.













Регистрация команд проходила в сообществе ВКонтакте «Рух дваровых гульняў» .

— Желающих было так много, что за день не осталось мест. Поэтому часть команд пришлось, к сожалению, отсеять, но мы надеемся, что скоро организуем более крупный уличный турнир, — говорит руководитель объединения «Совет отцов города Гомеля» Сергей Бычков.













Всего в в дворовом соревновании участвовали 26 ребят. Правила из-за серьезных морозов (сегодня в Гомеле минус 20°C) упрощены: шесть команд поделили на две подгруппы, а чтобы ребята стояли как можно меньше и не замерзли, команды играли между собой 3 тайма по 2 минуты.

Победителям турнира дали медали, всем участникам — призы.







