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Где в Бресте покататься на лыжах, коньках, финских санях (и сколько это стоит)

16.01.2021 16:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брест наконец-то дождался морозной и снежной зимы. Самое время забрать с балкона сани, достать из шкафа коньки, снять с антресоли лыжи. Если дома спортинвентаря у вас нет, «Бинокль» рассказывает, где можно взять все необходимое на прокат и сколько это стоит.


Фото: Бинокль

Парк культуры и отдыха

Время работы: по будням 14.00 — 20.00. Выходные и праздники 12.00 — 20.00.

Цена: 3 рубля за 30 минут.

Возле озера работает пункт проката. Сейчас там можно найти лыжи и финские сани. Коньков в прокате пока нет, потому что лед на озере недостаточно толстый: толщина должна быть минимум 7 см.


Лыжи есть детские и взрослые, но детских всего две штуки. Специальная обувь туда не нужна, вставляется обычный ботинок. Взрослые лыжи есть с 39 по 44 размер, их по 1−2 пары. Взрослым свои ботинки нужно оставлять в домике с инвентарем. Оплатить прокат можно в кассе возле танцплощадки «Пляц».


На санки дают «ковровую дорожку», чтобы было тепло. Кстати, сразу за танцплощадкой «Пляц» мы обнаружили вполне приличную горку для катания на санках.


Гребной канал

Коньков в прокате нет тоже нет, зато есть лыжи с 34 размера. Палки только взрослые.


Время работы: с 10.00 до 21.00 без выходных (с 13.00 до 14.00 обед).

Стоимость: 5 рублей за час катания на лыжах.


 
Теги: Брест
 
 
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Самое время забрать с балкона сани, достать из шкафа коньки, снять с антресоли лыжи.
 
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