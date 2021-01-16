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Где в Бресте покататься на лыжах, коньках, финских санях (и сколько это стоит)
16.01.2021 16:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Брест наконец-то дождался морозной и снежной зимы. Самое время забрать с балкона сани, достать из шкафа коньки, снять с антресоли лыжи. Если дома спортинвентаря у вас нет,
Парк культуры и отдыха
Время работы: по будням 14.00 — 20.00. Выходные и праздники 12.00 — 20.00.
Цена: 3 рубля за 30 минут.
Возле озера работает пункт проката. Сейчас там можно найти лыжи и финские сани. Коньков в прокате пока нет, потому что лед на озере недостаточно толстый: толщина должна быть минимум 7 см.
Лыжи есть детские и взрослые, но детских всего две штуки. Специальная обувь туда не нужна, вставляется обычный ботинок. Взрослые лыжи есть с 39 по 44 размер, их по 1−2 пары. Взрослым свои ботинки нужно оставлять в домике с инвентарем. Оплатить прокат можно в кассе возле танцплощадки «Пляц».
На санки дают «ковровую дорожку», чтобы было тепло. Кстати, сразу за танцплощадкой «Пляц» мы обнаружили вполне приличную горку для катания на санках.
Гребной канал
Коньков в прокате нет тоже нет, зато есть лыжи с 34 размера. Палки только взрослые.
Время работы: с 10.00 до 21.00 без выходных (с 13.00 до 14.00 обед).
Стоимость: 5 рублей за час катания на лыжах.
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Самое время забрать с балкона сани, достать из шкафа коньки, снять с антресоли лыжи.
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