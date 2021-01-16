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Социально-экономическую и общественно-политическую ситуации в нашей стране обсудили в Академии управления

16.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Обучающий семинар прошел в Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Говорили о технологии цветной революции, которая не состоялась в нашей стране, поднимали вопросы законности, а также исторического развития государственной символики, обратили внимание и на экономическое развитие Беларуси в 2020-м году.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь: "Лекторы знания получают возможность пообщаться вживую, получить новейшие сведения, аргументы, факты, которыми они могут руководствоваться в своей деятельности на местах. Это очень важная составляющая, потому что сегодня, как никогда, важно шире доносить информацию до нашего населения, то что сделано в Республике Беларусь, противостоять тем попыткам фальсификации, искажения исторического прошлого и настоящего Беларуси с целью расшатать, дестабилизировать ситуацию в нашей стране".

Академия управления при Президенте готовится к 30-летнему юбилею

Академия управления через 2 недели отметит 30-летний юбилей. Здесь ежегодно обучается около 9 тысяч человек. Вуз сотрудничает с более чем с 70 профильными учебными заведениями из 28 стран.

 
 
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Обучающий семинар прошел в Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Говорили о технологии цветной революции, которая не состоялась в нашей стране,...
 
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