МНПЗ разработал дизтопливо для сильных морозов

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Настоящие крещенские морозы сохранятся в Беларуси ближайшие несколько дней. Для автомобилистов это повод пересмотреть выбор топлива. Кстати, специалисты Мозырского НПЗ разработали способ производства дизеля. Он способен выдерживать морозы до минус 32 градусов. Топливо отвечает не только национальным требованиям, но и европейским стандартам. Низкотемпературные характеристики удалось улучшить благодаря особому технологическому процессу. Внедрить его могут далеко не на каждом НПЗ. Дизельное топливо даже в арктическом климате проявляет прекрасные показатели фильтруемости и высокую стабильность.

Андрей Есин, начальник службы качества и стандартизации ОАО "Мозырский НПЗ": "На заводе был внедрен технологический процесс каталитической депарафинезации дизельного топлива. Достаточно трудоемкий процесс, направлен на снижение в дизельном топливе парафинов нормального строения. Это позволяет производить топливо с требуемыми низкотемпературными характеристиками".

Продукцию Мозырского НПЗ ждут более чем в 20 странах мира. Главные маршруты экспорта дизтоплива - Украина, Россия и страны Балтии.