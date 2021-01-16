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Мобильный каток "Чижовка" открылся сегодня в Минске
16.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Самый большой мобильный каток "Чижовка" открылся сегодня в Минске. Ледовая арена под открытым небом сможет вместить более 200 человек. Площадь поля - 4 тысячи квадратов. Первыми ледяное покрытие опробовали любительские и профессиональные хоккейные команды. В ближайшее время на арене пройдут спортивные соревнования и тренировки.
А для любителей катания на коньках ледяная площадка в Заводском районе будет работать по будням с 12 до 8 часов вечера, в выходные - до 22:00. Предусмотрены льготы для школьников, студентов, пенсионеров, а также для семейного посещения.
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Самый большой мобильный каток "Чижовка" открылся сегодня в Минске. Ледовая арена под открытым небом сможет вместить более 200 человек. Площадь поля - 4 тысячи...
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