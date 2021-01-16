Источник материала: БT

Самый большой мобильный каток "Чижовка" открылся сегодня в Минске. Ледовая арена под открытым небом сможет вместить более 200 человек. Площадь поля - 4 тысячи квадратов. Первыми ледяное покрытие опробовали любительские и профессиональные хоккейные команды. В ближайшее время на арене пройдут спортивные соревнования и тренировки.

А для любителей катания на коньках ледяная площадка в Заводском районе будет работать по будням с 12 до 8 часов вечера, в выходные - до 22:00. Предусмотрены льготы для школьников, студентов, пенсионеров, а также для семейного посещения.