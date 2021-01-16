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Жителю Солигорска грозит уголовное наказание за оскорбление милиционера в интернете. В одной из групп было размещено фото сотрудника и персональные данные. Среди комментариев к посту имели места оскорбления. Автором таких сообщений оказался 54-летний житель Солигорска. Мужчина не работает. Не раз был фигурантом административных процессов, в основном за распитие спиртного в общественных местах. Ведет асоциальный образ жизни.

