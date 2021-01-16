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Новая серия проекта "Один день" - кондитерская фабрика "Слодыч"
16.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
12 тысяч печенья в год и более 100 видов бисквитных произведений искусства. Сегодня в авторском проекте Белтелерадиокомпании "Один день" побываем на кондитерской фабрике со сладким названием "Слодыч". Крупнейшее производство печенья в Беларуси, которое появилось еще в начале прошлого века. Кто и как готовит сахарные, затяжные, сдобные и даже диетические лакомства? Сколько муки и крестьянского масла уходит на гастрономические капризы потребителей? Прикоснемся глазами к секретной рецептуре с гормонами счастья уже сегодня днем.
Экскурсию по цехам с ароматом детства проведет начальник производства Юрий Раков. Один день на кондитерской фабрике "Слодыч" - сегодня на
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12 тысяч печенья в год и более 100 видов бисквитных произведений искусства. Сегодня в авторском проекте Белтелерадиокомпании "Один день" побываем на кондитерской...
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