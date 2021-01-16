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Беларусь прощается с народным художником Леонидом Щемелевым

16.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня Беларусь прощается с народным художником Леонидом Щемелевым. Мастера не стало в четверг. Ему было 97 лет. Гражданская панихида с 10 утра начнется в Доме офицеров. Это место для автора знаковое. Щемелев хорошо знал о том, что такое война. Был кавалеристом. Несмотря на драму и суровые испытания, которые пришлось пережить в юношестве, на холсте предпочитал белые тона. Леонид Щемелев будет похоронен на Восточном кладбище Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня Беларусь прощается с народным художником Леонидом Щемелевым. Мастера не стало в четверг. Ему было 97 лет. Гражданская панихида с 10 утра начнется в Доме...
 
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