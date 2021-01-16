|
Беларусь прощается с народным художником Леонидом Щемелевым
16.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня Беларусь прощается с народным художником Леонидом Щемелевым. Мастера не стало в четверг. Ему было 97 лет. Гражданская панихида с 10 утра начнется в Доме офицеров. Это место для автора знаковое. Щемелев хорошо знал о том, что такое война. Был кавалеристом. Несмотря на драму и суровые испытания, которые пришлось пережить в юношестве, на холсте предпочитал белые тона. Леонид Щемелев будет похоронен на Восточном кладбище Минска.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня Беларусь прощается с народным художником Леонидом Щемелевым. Мастера не стало в четверг. Ему было 97 лет. Гражданская панихида с 10 утра начнется в Доме...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)