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Сегодня Беларусь прощается с народным художником Леонидом Щемелевым. Мастера не стало в четверг. Ему было 97 лет. Гражданская панихида с 10 утра начнется в Доме офицеров. Это место для автора знаковое. Щемелев хорошо знал о том, что такое война. Был кавалеристом. Несмотря на драму и суровые испытания, которые пришлось пережить в юношестве, на холсте предпочитал белые тона. Леонид Щемелев будет похоронен на Восточном кладбище Минска.