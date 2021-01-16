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Морозная зима в Бресте. Смотрите, как детвора катается на санках с горки брестского ЦМТ
16.01.2021 17:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В снежную субботу большие и маленькие брестчане высыпали к Центру молодежного творчества, чтобы покататься на горке.
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В снежную субботу большие и маленькие брестчане высыпали к Центру молодежного творчества, чтобы покататься на горке.
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