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Морозная зима в Бресте. Смотрите, как детвора катается на санках с горки брестского ЦМТ

16.01.2021 17:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В снежную субботу большие и маленькие брестчане высыпали к Центру молодежного творчества, чтобы покататься на горке.


Фото: ВаськаПилот

Фото: ВаськаПилот

Фото: ВаськаПилот
Где в Бресте покататься на лыжах, коньках, финских санях (и сколько это стоит)
 
Теги: Брест
 
 
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В снежную субботу большие и маленькие брестчане высыпали к Центру молодежного творчества, чтобы покататься на горке.
 
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