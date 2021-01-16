Врачу-неврологу, который болеет ковидом, дали 15 суток ареста. Ранее он уже отсидел 32 дня

Источник материала: Tut.by

Врач-невролог Руслан Бадамшин, которого задержали вечером 14 января, вновь получил 15 суток ареста. Об этом TUT.BY рассказала его жена Татьяна.



Фото с сайта 2doc.by

По словам супруги, Руслан Бадамшин сейчас болеет COVID-19. Вечером 14 января он пошел в поликлинику, чтобы узнать, когда сможет попасть на прием — до этого семья врача не могла дозвониться в медучреждение. По пути домой Руслана задержали неизвестные в масках.

Очевидцы произошедшего сняли видео, на котором можно рассмотреть большой автомобиль и фигуры четырех неизвестных, которые стоят над врачом, тот лежит на снегу. Он кричит и просит о помощи.

Сейчас Руслан Бадамшин находится в изоляторе. По словам его сестры, 15 января она отвезла в ИВС справку, которая подтверждает, что в данный момент Руслан болеет. Ее приняли, но врача не отпустили.

16 января суд назначил Руслану Бадамшину 15 суток ареста по части 3 статьи 23.34 КоАП — за участие в несанкционированном массовой мероприятии.

Руслан Бадамшин работает врачом-неврологом. В 2020-м году после президентских выборов его задерживали трижды. В общей сумме под арестом он уже пробыл 32 дня.