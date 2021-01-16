Туман и очень холодно. Все о погоде в Бресте в наш единственный выходной

Источник материала: Tut.by

Морозы в Бресте усилятся, но ненадолго. Со среды обещают потепление. Поэтому не откладывайте в долгий ящик планы покататься на коньках на одной из городских ледовых площадок или протестировать лыжную трассу на Гребном канале.



Фото использовано в качестве иллюстрации

В воскресенье утром ожидается туман. Видимость составит 600−1000 метров, передает pogoda.by .

Днем столбик термометра опустится до -14°С. По ощущениям будет все -16°С. К вечеру похолодает до -19°С. Осадков не предвидится.

Хорошего воскресенья, друзья!

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