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Туман и очень холодно. Все о погоде в Бресте в наш единственный выходной
16.01.2021 18:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Морозы в Бресте усилятся, но ненадолго. Со среды обещают потепление. Поэтому не откладывайте в долгий ящик планы покататься на коньках на одной из городских ледовых площадок или протестировать лыжную трассу на Гребном канале.
В воскресенье утром ожидается туман. Видимость составит 600−1000 метров, передает
Днем столбик термометра опустится до -14°С. По ощущениям будет все -16°С. К вечеру похолодает до -19°С. Осадков не предвидится.
Хорошего воскресенья, друзья!
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