ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Туман и очень холодно. Все о погоде в Бресте в наш единственный выходной

16.01.2021 18:29 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Морозы в Бресте усилятся, но ненадолго. Со среды обещают потепление. Поэтому не откладывайте в долгий ящик планы покататься на коньках на одной из городских ледовых площадок или протестировать лыжную трассу на Гребном канале.


Фото использовано в качестве иллюстрации

В воскресенье утром ожидается туман. Видимость составит 600−1000 метров, передает pogoda.by.

Днем столбик термометра опустится до -14°С. По ощущениям будет все -16°С. К вечеру похолодает до -19°С. Осадков не предвидится.

Хорошего воскресенья, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

Читайте также

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Каким будет пешеходный мост через реку Днепр в Могилеве, чиновники пока не решили: есть проблема
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by