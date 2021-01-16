Каким будет пешеходный мост через реку Днепр в Могилеве, чиновники пока не решили: есть проблема

Источник материала: Tut.by

Помните, администрация Могилева заявила о том, что собирается строить пешеходный мост над рекой Днепр в районе парка в микрорайоне Подниколье? Каким он может быть, спросили горожан: попросили присылать эскизы. И их прислали — более 10 штук. Но есть проблема — о ней говорили в горисполкоме .



Красным отмечено предполагаемое место строительства пешеходного моста. Фото: mycity.by

По задумке, пешеходный мост должен связать парк в микрорайоне Подниколье на одном берегу Днепра и район причала и памятника воинам-интернационалистам — на другом.

Предложения, каким может быть этот пешеходный мост, в горисполком прислали не только обычные горожане, но и архитекторы. Их рассмотрели на заседании архитектурно-градостроительного совета. И решили, что все эскизы передадут проектной организации, которая будет разрабатывать документацию по строительству моста.

Проблема в том, что место, где будет мост, выбрано примерно, и потому выбрать один эскиз на градостроительном совете не смогли. К тому же при разработке концепции парка Подниколье допустили существенную ошибку: нет его градостроительной планировки. «Дорожки парка проходят в одном месте, лестница — в другом, центральной аллеи нет», — говорится в протоколе заседания совета. К тому же еще думают, где в парке разместить развлекательный многофункциональный центр. Все это нужно увязать в одну концепцию и только потом определить точное место размещения пешеходного моста, решили на совете.