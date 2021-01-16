В МВД заявили, что журналист Александров финансировал протесты. Оплата чужих штрафов - преступление?

Источник материала: Tut.by

15 января заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич заявил , что журналист Андрей Александров оплачивал штрафы людей, которых за участие в митингах привлекли к административной ответственности, а также возмещал их содержание в изоляторах после отбытия ареста. По данным МВД, почти за три месяца, Александров и его девушка Ирина Злобина оплатили более 250 штрафов, Андрей забрал из тайников более 100 тысяч долларов, выделенных на эти цели фондом солидарности BY_Help. Казакевич отметил, что в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по факту финансирования или материального обеспечения деятельности, грубо нарушающих общественный порядок (ч.2 ст. 342 УК). Заявление МВД вызывает сразу несколько существенных вопросов, самый главный — есть ли в действиях Александрова и Злобиной состав преступления.



Андрей Александров. Фото: пресс-служба БАЖ

За что задержали?

Обратимся к тому самому заявлению замминистра МВД Геннадия Казакевича:

— Сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями в ходе работы по установлению каналов финансирования незаконных массовых мероприятий в Республике Беларусь вышли на след двух индивидуальных предпринимателей в Минске. 12 января они задержаны. Установлено, что Андрей Александров и его сожительница Ирина Злобина с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее. При этом все используемые для этих целей средства они получали из-за рубежа. Часть средств задержанные тратили на личные нужды: аренда дорогостоящего жилья в Минске, приобретение продуктов питания и так далее. В ходе опроса Александров пояснил, что предложение заняться данной деятельностью поступило ему от фонда солидарности BY_Help, основатели — Андрей Стрижак и Алексей Леончик, оказывающие помощь так называемым пострадавшим в ходе проведения протестных акций гражданам, — заявил замминистра МВД Геннадий Казакевич.



Геннадий Казакевич. Фото: БелаПАН

Мы уточнили у коллег и друзей Андрея Александрова: последние годы он живет в квартире своей матери, об арендном жилье им ничего неизвестно.

Андрей Александров — известный журналист и медиаменеджер. Родился в 1978 в Нижнем Тагиле. Детство провел в Поставах, там окончил школу. Окончил историко-филологический факультет Полоцкого государственного университета. Получил степень магистра медиаменеджмента в Вестминстерском университете в Лондоне. Журналистскую карьеру начинал в Новополоцке, в газете «Химик». С 2009 по 2012 был заместителем председателя Белорусской ассоциации журналистов. Работал в международных организациях Index on Censorship и Article 19. Несмотря на предложения по работе за границей, вернулся в Минск, подчеркивал, что хочет заниматься медиаменеджментом именно в Беларуси. В 2014—2018 — заместитель директора информационного агентства БелаПАН. Основатель аналитического ресурса «Беларусский журнал». Проводил тренинги для журналистов и редакторов как в Беларуси, так и за рубежом. Являлся медиаконсультантом нескольких проектов.

Далее в видеосюжете, подготовленном пресс-службой МВД, запись опроса с голосом Андрея Александрова:

— Есть у меня друг, зовут его Леша Леончик. Попросил меня как-то Леша Леончик помочь с оплатой. Я поскольку помогать людям не против, согласился. Списки людей я получал от Леши, он скидывал гугл-форму. Напечатали, зашли в кассу, заплатили, забыли.

— Каким образом отчет шел? — уточняет у Александрова оперативник.

— Я кидал ему скан, — отвечает он. — Я знал, что Алексей основатель by_help, потому что это видно по его Фейсбуку. Поэтому мы и сошлись, что помогать людям хорошо. Он предложил им помогать вот в этом.

Дальше слово берет Казакевич:

— Вскоре к этой деятельности присоединилась его сожительница. Всего с 22 августа до 9 ноября 2020 года ими оплачено более 250 штрафов на различные фамилии. Денежные средства для этих целей были предоставлены BY_Help. В лучших детективных традициях деньги передавались посредством закладок на территории Минского района.

В сюжет снова вставляют нарезку из опроса Александрова:

— Мы приехали на какое-то поле, там стоял какой-то столб, это было поздним вечером. Мы нашли столб, к которому был приделан пакет. Сообщил Леончик. В целлофановом пакете — пять пачек стодолларовых купюр.

— Так, из тайников, найденных по координатам геолокации мужчина забрал более ста тысяч долларов и евро, — комментирует замглавы МВД. — Кроме того, в камере хранения одного из столичных магазинов ему была оставлена приготовленная для этих же целей банковская карточка, при помощи которой осуществлялись безналичные платежи, а также обналичивались денежные средства. Проведены обыски в квартире подозреваемых и офисе БелаПАН, одним из руководителей которого Александров долгое время являлся и где до настоящего времени снимал офисное помещение. Обнаружены и изъяты 168 квитанций об оплате штрафов, банковские карточки, денежная сумма в размере более 20 тысяч долларов и евро, 20 тысяч белорусских рублей, протестная атрибутика, компьютерная техника.



Андрей Александров в Пресс-клубе с Аллой Шарко

Директор информационного агентства БелаПАН Дмитрий Новожилов сообщил TUT.BY, что Александров работал в компании с 2014 по 2018 год. У БелаПАН как юрлица нет в собственности офиса, который бы могли сдавать Андрею Александрову. Новожилову ничего неизвестно о том, что Александров как ИП снимал часть офиса, где находится основной арендатор — БелаПАН. При этом силовики изъяли технику, которой пользовались действующие сотрудники информагентства, Александров к ней никакого отношения не имеет.

Далее Казакевич сообщает в сюжете, что «в настоящее время следователями в отношении фигурантов возбуждено уголовное по дело ч. 2 ст. 342 УК — обучение и иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование и иное материальное обеспечение такой деятельности».

Что такое финансирование или материальное обеспечение деятельности, грубо нарушающих общественный порядок?

В комментарии к Уголовному кодексу поясняется, что финансирование состоит в предоставлении или сборе средств либо оказании финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для оплаты подготовки, вербовки, обучения и т.п. лиц для участия в групповых действиях.

Иным материальным обеспечением считаются любые его виды, в частности: покупка одежды, еды, предоставление помещений для жилья, сбора, проведения занятий и т.п.

— Согласно опубликованной информации МВД, Александров занимался помощью в оплате административных штрафов людям, привлеченным к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 23.34 КоАП, а также оплатой пребывания в различных изоляторах при отбытия административного взыскания в виде ареста, — отмечает в комментарии TUT.BY адвокат Антон Гашинский. — В соответствии с административным законодательством административную ответственность по ст. 23.34 КоАП влечет нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий, а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершенные участником таких мероприятий либо иным лицом, если в этих деяниях нет состава преступления.

То есть существенным основанием для привлечения лица к административной ответственности за нарушения Закона «О массовых мероприятий» является отсутствие в этих действиях состава преступления. Александров задержан за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 342 УК, а именно за финансирование или материальное обеспечения деятельности, грубо нарушающих общественный порядок, то есть за финансирование деятельности, которая предусмотрена ч.1 ст. 342 УК.

Вместе с тем, финансовую помощь при помощи Александрова получали лица, в действиях которых отсутствовал состав данного преступления, так как они были привлечены за административное правонарушение. В этой связи следует констатировать об отсутствии в действиях Александрова состава инкриминируемого преступления.

По субъективному признаку ч.2 ст. 342 устанавливает ответственность за деяния, которые по своему содержанию являются пособническими действиями в организации и участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Финансированием или материальным обеспечение может быть признана деятельность, направленная именно на подготовку грубого нарушения общественного порядка (финансирование, обучение, заранее обещанная выплата вознаграждения таким лица, приобретение оружия и т.д.).

Александров же только помогал оплатить штрафы лицам, уже совершившим административное правонарушение либо отбывшим назначенный административной арест, что не является финансированием такого рода запрещенной деятельности.

При этом никаких фактов о том, что Александров склонял других лиц совершать административные правонарушения при нарушении Закона «О массовых мероприятиях» заранее обещая либо оплатить штраф, либо оплатить стоимость содержания в изоляторах, в приведенном комментарии МВД не имеется.

Могут ли Александрова и Злобину держать под стражей?

Адвокат Андрея Александрова сообщила БелаПАН, что в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (по Ирине Злобиной пока информации нет). Срок не называется, но исходя из практики можно предположить, что на два месяца. Из ИВС на Окрестина Александрова переведут в СИЗО № 1 (т.н. «Володарка»).



Ирина Злобина. Фото: со страницы Ирины Злобиной в Фейсбук

13 января официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская сообщила, что Андрей Александров задержан в качестве подозреваемого по ст. 342 УК. Замминистра МВД Геннадий Казакевич 15 января уточнил, что в отношении Александрова и Злобиной возбуждено уголовное по дело ч. 2 ст. 342 УК (наказывается арестом или лишением свободы на срок до двух лет).

Заключение под стражу — самая строгая мера пресечения и может быть назначена лишь в отношении человека, который является фигурантов по уголовному делу, где предусмотрена санкция свыше двух лет лишения свободы. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть применена в отношении подозреваемого или обвиняемого по делам о преступлениях, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, если они не имеют постоянного места жительства на территории Республики Беларусь или не установлена их личность. Очевидно, это не случай Андрея Александрова. Каким образом его взяли под стражу в связи с делом по ч.2 ст. 342 УК, непонятно. Мы обращались с этим вопросом к официальному представителю УСК по Минску, однако ответ пока не получили.