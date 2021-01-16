Бизнесмен, редактор, директор «Базара». Кто поедет от Витебщины на Всебелорусское народное собрание

Источник материала: Tut.by

TUT.BY посмотрел, кто представит Витебскую область на шестом Всебелорусском собрании, которое пройдет в столице 11−12 февраля.



Фото: пресс-служба президента

Всего от региона на форум поедут 310 человек. Из них — 172 местных депутата. 60 делегатов выдвинуло областное объединение профсоюзов, 45 человек — «Белая Русь», 17 — БРСМ, 10 — Белорусский союз женщин, 6 — ветеранские организации, сообщают «Витебские вести».

В списке из 95 делегатов от Витебска — 13 совпадений с данными членов участковых комиссий по выборам.

Среди тех, кто обсудит на собрании «судьбоносные решения», — губернатор Николай Шерстнев, мэр Витебска Вадим Зарянкин, глава облсовета депутатов Владимир Терентьев, председатель Витебского горсовета депутатов Владимир Белевич, глава администрации Железнодорожного района Витебска Алексей Героев, глава администрации Первомайского района Николай Орлов, глава администрации Октябрьского района Юрий Панфилов, гендиректор «Центра культуры «Витебск», директор «Славянского базара» Глеб Лапицкий, ректор ВГУ Валентина Богатырева, ректор ветакадемии Николай Гавриченко, редактор газеты «Витебские вести» Александр Клицунов, бизнесмен, глава холдинга «Марко» Николай Мартынов, военком области Руслан Шкодин и другие.

Но есть люди с должностями и попроще: заведующая фермой в Оршанском районе Елена Волкова, механизатор ОАО «Торгуны» Докшицкого района Вячеслав Аникович, врач из Миор Владимир Пашкович, учитель математики витебской гимназии № 8 Николай Волков. Будет и молодежь, например студентка ВГМУ Анна Козлова.

Директор «Славянского базара» Глеб Лапицкий, например, намерен обсудить на собрании «систему школьного образования и подход к поощрению работников культуры»:

— Мне как отцу хотелось бы, чтобы мой ребенок имел больше времени на отдых и изучал в школе больше гуманитарных предметов. Сейчас в системе образования, по моему мнению, прослеживается тенденция в сторону перекоса к точным наукам. Если нынешнее поколение станет больше времени уделять белорусской истории, поэзии и музыке, мы не будем говорить о том, как постепенно забываются национальные традиции.

Важно, чтобы работники культуры чаще получали моральное и материальное поощрение. В противном случае люди, которые в столь непростое время дарят зрителям улыбки, могут сами стать заложниками эмоционального выгорания.