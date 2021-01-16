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«Мы стали чистить город». В Минске наградили «неравнодушных граждан»
16.01.2021 19:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске наградили «граждан, принимавших активное участие в наведении порядка». Об этом
Начальник Ленинского РУВД Виталий Капилевич вместе с замглавы администрации Ленинского района Николаем Строком наградили людей, которые активно помогали сотрудникам милиции. На видео можно насчитать как минимум семь человек, получивших награды.
Их поблагодарили за активную гражданскую позицию и наведение порядка в районе, вручили памятные подарки.
Что известно про людей, которых награждали за «наведение порядка»?
Отдельно Виталий Капилевич отметил Ольгу Забела, которая способствовала выявлению и задержанию лица, совершившего преступление.
В видеоролике со встречи с благодарностями Забела рассказывает, что она поймала художников, которые рисовали под ее окнами. Женщина вызвала милицию, вышла на улицу и стала снимать этих людей, чтобы были доказательства.
Также она рассказала, что задержала еще одного парня-вандала.
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20-летняя Сафонова ночью в одном из минских дворов написала на асфальте краской лозунг «Жыве Беларусь» и нарисовала рядом бело-красно-белый флаг.
Забела сказала на суде, что считает надпись «Жыве Беларусь» и БЧБ-флаг «коллаборационистскими». Сама состоит в группе волонтеров, которые ведут борьбу с такой символикой.
— Но вообще я считаю, что фасады домов должны быть чистыми от всяких политических надписей, — уточнила она свою позицию.
Напомним, тогда же на суде адвокаты озвучили экспертное заключение от ученых из Академии наук по поводу фразы «Жыве Беларусь!» и бело-красно-белого флага: фраза не является циничной, оскорбительной, в ней нет пренебрежения нравственными ценностями, а флаг — национальный символ белорусского народа, созданный в 1917 году и дважды в истории имевший государственный статус.
Юлия Борисенок на видео рассказала, что благодарность получила за свою работу организатора движения «Антивандал», участники которого срезают бело-красно-белые ленточки и зарисовывают бело-красных-белые флаги и надписи «Жыве Беларусь».
— Начинала сама, затем стали добавляться люди. Мы стали чистить город, приводить в порядок — такой, каким он должен быть. Поступок очень простой — мы патриоты и патриоты мы не с 9 августа, а патриоты мы с пеленок и благодаря воспитанию наших родителей, непосредственно жизни. Отдать нашу страну мы не хотим, — сказала Юлия.
Борисенок
Следующий герой видео — Виталий Коврига. Из ролика непонятно, чем он отличился, мужчина просто поблагодарил милицию.
— За то, что сохранили наши дома, наши семьи, наши рабочие места. Спасибо, что они не предали нас и не продали, — сказал Коврига.
Известно лишь, что ранее мужчина был ИП, занимался перевозками, а также работал директором в фитнес-клубе.
Также на видео среди награжденных можно узнать Демида Горбацевича — он в майке с государственной символикой. Участвует в автопробегах и в мероприятиях «Антивандал» — ходит срезать ленточки и закрашивать бело-красно-белые флаги.
Также Горбацевич
Горбацевичу 36 лет, он веб-разработчик, мужчина рассказывал в
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В Минске наградили «граждан, принимавших активное участие в наведении порядка». Об этом сообщает столичная милиция.
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