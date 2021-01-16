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Президент: Несмотря на скромное место на карте, Беларусь может позволить себе независимую политику

16.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на приеме от имени президента на старый Новый год. Тем, кто стоял на страже информационной безопасности и суверенитета, были вручены медали и благодарности. Это уже добрая традиция - в дни старого Нового года отмечать заслуги , которые были безусловным примером для остальных. Прошедший год был во многом показательным, отметил Александр Лукашенко во вступительной речи.

Президент: Несмотря на скромное место на карте, Беларусь может позволить себе независимую политику

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Этот год заставил всех нас посмотреть на мир и свое место в нем очень широко раскрытыми глазами. С одной стороны, 2020-й надел на нас маски, с другой стороны - кое с кого снял их, сорвал. Мы лучше узнали друг друга. В ком-то разочаровались к сожалению. А в ком-то нашли опору. Мы увидели белорусов, которые в острый исторический момент остались верны чести и совести, что в наш прагматичный век особенно ценно. Еще пару лет назад я предупреждал, что белорусское государство будут пробовать на зуб: достойно оно или нет своей независимости. Время проверило нас и дало ответ: в общем-то, достойно.
 

В 2020-м нам фактически объявили войну

И развязана она была не против президента, госслужащих, силовых структур, а против сильного государства в целом. Государства, которое, несмотря на скромное место на карте мира, может позволить себе проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику. Именно в этом причина. Если бы мы были слабыми, с нами бы разобрались без этих событий и без войны. Если бы мы были очень сильными, допустим, как Китай, нам бы не предъявляли такие претензии. Хотя и Китай шатали, да еще как: помните гонконгские события?

Суверенитет страны немыслим без сильной власти

Это очень важно в тот момент, когда мы вплотную подошли к тому, чтобы перелопатить нашу конституцию. А сильная власть - это не один человек. Это нация, готовая сплотиться, когда государство находится под ударом. Мы выстояли (пока выстояли), потому что были едины в стремлении сохранить мир и историческую правду, свой уклад жизни и менталитет. Раскачались, правда, не сразу. Но раскачались. Долго запрягали - сейчас едем. Поэтому объявленный Год единства - это не столько задача на будущее, как неопровержимый факт и наш ответ недоброжелателям: белорусы были и будут единым народом".

Президент вручил госнаграды и благодарности 

Президент: Несмотря на скромное место на карте, Беларусь может позволить себе независимую политику

Во время праздничного вечера Александр Лукашенко вручил ордена, медали и благодарности президента  государственным деятелям, артистам, сотрудникам СМИ. Медалью "За отвагу" награжден специальный корреспондент телеканала СТВ Григорий Азаренок, медалью "За трудовые заслуги" - обозреватель отдела издательского дома "Беларусь сегодня" Андрей Муковозчик - и главный советник пресс-службы президента Валерий Шульга, медалью Франциска Скорины - редактор отдела издательского дома "Беларусь сегодня"  Дмитрий Крят  и специальный корреспондент телеканала ОНТ  Игорь Тур. Благодарности президента  вручены и нашим коллегам - ведущим и корреспондентам Агентства теленовостей. Поздравляем!

 
Теги: Новости
 
 
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Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на приеме от имени президента на старый Новый год. Тем, кто стоял на страже информационной...
 
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