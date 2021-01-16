Источник материала: БT

Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на приеме от имени президента на старый Новый год. Тем, кто стоял на страже информационной безопасности и суверенитета, были вручены медали и благодарности. Это уже добрая традиция - в дни старого Нового года отмечать заслуги , которые были безусловным примером для остальных. Прошедший год был во многом показательным, отметил Александр Лукашенко во вступительной речи.









В 2020-м нам фактически объявили войну

Суверенитет страны немыслим без сильной власти

Президент вручил госнаграды и благодарности





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент: Несмотря на скромное место на карте, Беларусь может позволить себе независимую политику Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на приеме от имени президента на старый Новый год. Тем, кто стоял на страже информационной...