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Президент: Несмотря на скромное место на карте, Беларусь может позволить себе независимую политику
16.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на приеме от имени президента на старый Новый год. Тем, кто стоял на страже информационной безопасности и суверенитета, были вручены медали и благодарности. Это уже добрая традиция - в дни старого Нового года отмечать заслуги , которые были безусловным примером для остальных. Прошедший год был во многом показательным, отметил Александр Лукашенко во вступительной речи.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Этот год заставил всех нас посмотреть на мир и свое место в нем очень широко раскрытыми глазами. С одной стороны, 2020-й надел на нас маски, с другой стороны - кое с кого снял их, сорвал. Мы лучше узнали друг друга. В ком-то разочаровались к сожалению. А в ком-то нашли опору. Мы увидели белорусов, которые в острый исторический момент остались верны чести и совести, что в наш прагматичный век особенно ценно. Еще пару лет назад я предупреждал, что белорусское государство будут пробовать на зуб: достойно оно или нет своей независимости. Время проверило нас и дало ответ: в общем-то, достойно.
В 2020-м нам фактически объявили войну
И развязана она была не против президента, госслужащих, силовых структур, а против сильного государства в целом. Государства, которое, несмотря на скромное место на карте мира, может позволить себе проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику. Именно в этом причина. Если бы мы были слабыми, с нами бы разобрались без этих событий и без войны. Если бы мы были очень сильными, допустим, как Китай, нам бы не предъявляли такие претензии. Хотя и Китай шатали, да еще как: помните гонконгские события?
Суверенитет страны немыслим без сильной власти
Это очень важно в тот момент, когда мы вплотную подошли к тому, чтобы перелопатить нашу конституцию. А сильная власть - это не один человек. Это нация, готовая сплотиться, когда государство находится под ударом. Мы выстояли (пока выстояли), потому что были едины в стремлении сохранить мир и историческую правду, свой уклад жизни и менталитет. Раскачались, правда, не сразу. Но раскачались. Долго запрягали - сейчас едем. Поэтому объявленный Год единства - это не столько задача на будущее, как неопровержимый факт и наш ответ недоброжелателям: белорусы были и будут единым народом".
Президент вручил госнаграды и благодарности
Во время праздничного вечера Александр Лукашенко вручил ордена, медали и благодарности президента государственным деятелям, артистам, сотрудникам СМИ. Медалью "За отвагу" награжден специальный корреспондент телеканала СТВ Григорий Азаренок, медалью "За трудовые заслуги" - обозреватель отдела издательского дома "Беларусь сегодня" Андрей Муковозчик - и главный советник пресс-службы президента Валерий Шульга, медалью Франциска Скорины - редактор отдела издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Крят и специальный корреспондент телеканала ОНТ Игорь Тур. Благодарности президента вручены и нашим коллегам - ведущим и корреспондентам Агентства теленовостей. Поздравляем!
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Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на приеме от имени президента на старый Новый год. Тем, кто стоял на страже информационной...
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