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Данные Минздрава
16.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа сутки в Беларуси зарегистрированы 1 тысяча 933 пациента с COVID-19, выписаны 2 тысячи 176. С начала распространения инфекции в нашей стране были зарегистрированы 223 тысячи 537 человек с положительным тестом.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 тысяча 933 пациента с COVID-19, выписаны 2 тысячи 176. С начала распространения инфекции в нашей стране были зарегистрированы 223...
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