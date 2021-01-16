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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ситуация в Новой Боровой. Сбой в системе теплоснабжения устранен Ситуация в Новой Боровой оказалась несколько проще, чем ее подавали отдельные СМИ. Как нам рассказали в ЖКХ, как таковой аварии, которая привела к резкому снижению...

Ситуация в Новой Боровой оказалась несколько проще, чем ее подавали отдельные СМИ. Как нам рассказали в ЖКХ, как таковой аварии, которая привела к резкому снижению подачи тепла в квартиры, не было. Днем произошел сбой в работе автоматической котельной, в итоге регулятор на 30% ограничивал так называемую циркуляцию теплоносителя. Срабатывание оповещения произошло около половины двенадцатого дня. На место выехали наладчики - и ближе к полудню сбой был устранен.