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ЧП на теплотрассе в Минске ликвидировали
16.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
ЧП на теплотрассе ликвидировали коммунальщики и в Минске. На улице Волгоградской ночью прорвало трубу. Для жителей домов оперативно была доставлена цистерна с водой. В короткие сроки все проблемы были решены. Однако некоторые жильцы жаловались на качество воды в кранах. Сейчас о месте ЧП напоминает только засыпанное место прорыва и ленточка вокруг.
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ЧП на теплотрассе ликвидировали коммунальщики и в Минске. На улице Волгоградской ночью прорвало трубу. Для жителей домов оперативно была доставлена цистерна с...
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