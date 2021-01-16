ЧП на теплотрассе в Минске ликвидировали

Источник материала: БT

ЧП на теплотрассе ликвидировали коммунальщики и в Минске. На улице Волгоградской ночью прорвало трубу. Для жителей домов оперативно была доставлена цистерна с водой. В короткие сроки все проблемы были решены. Однако некоторые жильцы жаловались на качество воды в кранах. Сейчас о месте ЧП напоминает только засыпанное место прорыва и ленточка вокруг.

