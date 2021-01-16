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Может уехать в Россию. Пропавшего подростка из Кобрина заметили в Витебске
17.01.2021 06:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пропавшего
В четверг, 14 января, родителям позвонил сотрудник придорожного кафе «Катюша» на Вороновском кольце в Витебской области и сообщил, что три дня назад видел Алексея примерно с 21.00 до 22.00.
«Без денег, еды и питья он добрался на попутках до Витебска с мыслью уехать в Россию на заработки. Предположительно, московское направление», — сообщил Геннадий.
С тех пор в Беларуси его никто не видел. Родители предполагают, что сыну все же удалось пересечь российскую границу в Лиозно.
«На основе анализа разговора со свидетелем и карты почти уверены, что Алексей на том этапе отрабатывал маршрут Витебск — Смоленск — Москва. Обращаемся ко всем друзьям и их знакомым из Российской Федерации, в частности к жителям Смоленской и Московской областей, с просьбой распространить фотографию пропавшего подростка и сообщить в полицию, представителям Поисково-спасательного отряда „Ангел“ или нам, родителям, по телефону +375 29 836−22−00», — написал отец.
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Предположительно, парень пересек границу и сейчас находится в Смоленской или Московской областях.
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