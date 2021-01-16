Может уехать в Россию. Пропавшего подростка из Кобрина заметили в Витебске

Источник материала: Tut.by

Пропавшего 16-летнего кобринчанина Алексея Василаке заметили в Витебске. Предположительно, парень уехал в Россию, сообщил на своей странице в соцсетях отец подростка Геннадий Василаке.



Алексей Василаке

В четверг, 14 января, родителям позвонил сотрудник придорожного кафе «Катюша» на Вороновском кольце в Витебской области и сообщил, что три дня назад видел Алексея примерно с 21.00 до 22.00.

«Без денег, еды и питья он добрался на попутках до Витебска с мыслью уехать в Россию на заработки. Предположительно, московское направление», — сообщил Геннадий.

С тех пор в Беларуси его никто не видел. Родители предполагают, что сыну все же удалось пересечь российскую границу в Лиозно.

«На основе анализа разговора со свидетелем и карты почти уверены, что Алексей на том этапе отрабатывал маршрут Витебск — Смоленск — Москва. Обращаемся ко всем друзьям и их знакомым из Российской Федерации, в частности к жителям Смоленской и Московской областей, с просьбой распространить фотографию пропавшего подростка и сообщить в полицию, представителям Поисково-спасательного отряда „Ангел“ или нам, родителям, по телефону +375 29 836−22−00», — написал отец.



Фото: ПСО «Ангел»