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Активному отдыху мороз - не помеха: тюбинги, коньки, лыжи и сноуборд
17.01.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСамые крепкие морозы этой зимы не пугают минчан. А напротив - дают возможность окунуться одновременно и в детство, скатившись на тюбинге или на санках по гладкому склону, или встать на лыжи или сноуборд. Причем для таких экстремальных видов спорта не обязательно покидать столицу, ведь в горнолыжном комплексе «Солнечная долина» в микрорайоне Курасовщина уже скоро заработают еще несколько склонов для занятия этими видами спорта. Наша съемочная группа на протяжении дня лично зафиксировала активности, которые популярны у горожан. Рассказывает Андрей Козлов.
Эти кадры наша команда сняла накануне в Минском районе, а именно - в Раубичах, что особенно символично в день большого успеха нашей женской эстафеты в Оберхофе. А кто скучал по такой зиме, то подобная картинка пусть будет своего рода рекламой: мы предлагаем каждому хотя бы на выходной день покинуть столицу и отправиться ближе к природе. Однако и в Минске зима радует не меньше.
По опыту съемок в такое морозное время года есть два важных правилаВнимание, дорогие телезрители! По опыту съемок в такое морозное время года есть два важных правила, если вы ходите провести время на свежем воздухе. Первое - это очень тепло одеться, и прежде всего - это головной убор. И второе - в любом поисковике можно найти самые безопасные горки Минска. Поехали!
Альтернатива выбора зимнего времяпрепровождения в столице обширнаяВо-первых, абсолютно в каждом районе есть комфортные горки, постоянно оккупированные детьми. Вот это Уручье, это Зеленый луг. А это - Чижовка.
Мобильный каток "Чижовка" открылся в Минске
Кроме того, как раз сегодня самый большой мобильный каток "Чижовка" открылся в Минске. Ледовая арена под открытым небом сможет вместить более 200 человек. Площадь поля - 4 тысячи квадратов. Первыми ледяное покрытие опробовали любительские и профессиональные хоккейные команды. В ближайшее время на арене пройдут спортивные соревнования и тренировки. Для любителей катания на коньках ледяная площадка в Заводском районе будет работать по будням с 12 до 20 часов, в выходные - до 22 часов. Предусмотрены льготы для школьников, студентов, пенсионеров, а также для семейного посещения. Кроме того, и у лыжероллерной трассы есть своя постоянная аудитория. В то время как пушки на трассе в Веснянке продолжают постоянно работать над качеством покрытия.
Горнолыжные склоны - в шаговой доступностиСлова обычной минчанки Ларисы Александровны, которую мы случайно встретили в горнолыжном комплексе "Солнечная долина", мотивируют. Бабушка четырех внуков как мудрый человек понимает ценность каждого дня и использует любую возможность, чтобы встать на лыжи, тем более, на такой замечательный склон, который, что называется, в шаговой доступности. Такая красивая и морозная зима пройдет, что не успеем оглянуться. Поэтому важно насладиться моментом здесь и сейчас.
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Самые крепкие морозы этой зимы не пугают минчан. А напротив - дают возможность окунуться одновременно и в детство, скатившись на тюбинге или на санках по гладкому...
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