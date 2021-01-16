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Эти кадры наша команда сняла накануне в Минском районе, а именно - в Раубичах, что особенно символично в день большого успеха нашей женской эстафеты в Оберхофе. А кто скучал по такой зиме, то подобная картинка пусть будет своего рода рекламой: мы предлагаем каждому хотя бы на выходной день покинуть столицу и отправиться ближе к природе. Однако и в Минске зима радует не меньше.





По опыту съемок в такое морозное время года есть два важных правила

Альтернатива выбора зимнего времяпрепровождения в столице обширная

Мобильный каток "Чижовка" открылся в Минске

Кроме того, как раз сегодня самый большой мобильный каток "Чижовка" открылся в Минске. Ледовая арена под открытым небом сможет вместить более 200 человек. Площадь поля - 4 тысячи квадратов. Первыми ледяное покрытие опробовали любительские и профессиональные хоккейные команды. В ближайшее время на арене пройдут спортивные соревнования и тренировки. Для любителей катания на коньках ледяная площадка в Заводском районе будет работать по будням с 12 до 20 часов, в выходные - до 22 часов. Предусмотрены льготы для школьников, студентов, пенсионеров, а также для семейного посещения. Кроме того, и у лыжероллерной трассы есть своя постоянная аудитория. В то время как пушки на трассе в Веснянке продолжают постоянно работать над качеством покрытия.











Горнолыжные склоны - в шаговой доступности

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Активному отдыху мороз - не помеха: тюбинги, коньки, лыжи и сноуборд Самые крепкие морозы этой зимы не пугают минчан. А напротив - дают возможность окунуться одновременно и в детство, скатившись на тюбинге или на санках по гладкому...