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За верность делу, принципам и стране президент вручил награды

17.01.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Они верны своему делу, совести и гражданской позиции!  Их ценность в минувшем году  приросла многократно!  Тем,  кто стоял на страже информационной безопасности и суверенитета, президент сегодня лично вручил медали и благодарности.  В дни старого Нового года  принято отмечать заслуги людей,  которые были безусловным примером.  Прошедший год был во многом показательным.  Александр Лукашенко  образно заметит:  2020-й снял маски, и мы увидели, кто рядом с нами.  Многие журналисты  были в эпицентре взрывной политической жизни,  но не изменили себе и своей стране.  И это достойно самых высоких наград. Среди  удостоенных такой чести  немало и наших коллег!  О тех, кто верен принципам и делу,  Ольга Анищенко.

Каждому из нас в 2020-м приходилось выбирать

Укрепиться в мысли, что все делаешь верно, на общее благо. И не свернуть со своего пути. Или стать по другую сторону  (в прямом смысле)  баррикад. Мораль, зов сердца, долга и совести - руководство к действию. Сегодня в этом зале те, кто не изменил себе, профессии и своей стране. Не пошел за толпой. Не прикрывался анонимностью в Сети. Не уничтожал оппонентов за иные взгляды. Не опускался до травли и прямых угроз. Президент в рождественские дни всегда лично отмечает заслуги тех, кто был примером для других. Но в минувшем году, как и сегодня, эта потребность в надежности и стойкости духа стала как-то острее...

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Награды сегодня найдут героев, скажет президент. И таковыми их сделает время! Поставив на путь  в прямом смысле  борьбы. Порой  на пределе возможностей. О том, как было непросто, знают все "новостники". Когда медийное пространство стало в прямом смысле полем боя! И уже не в шутку, вполне всерьез, они назовут реальность-2020 информационной войной, где сражения порой похлеще боевых! Давали отпор многочисленным фейкам, мнимым экспертам, личным нападкам и угрозам! Наши коллеги, ведущие вечерней "Панорамы"  Елена Насачева, Полина Шуба, Сергей Луговский  - все они удостоены благодарностей президента.

За верность делу, принципам и стране президент вручил награды

Благодарности и медали сотрудникам СМИ

Но были и те, кому пришлось работать в самой гуще событий! Отстаивать право на "другую" картинку, которую не покажут в телеграм-каналах. Ощущать агрессию толпы. Уворачиваться от нападок. И… не всегда успевать! Угрозы стали частью уже не только профессионального, но и личного пространства. И этот прессинг хорошо знаком едва ли не всем нашим коллегам! Сегодня все они, кто не побоялся работать в толпе и быть встреченным с нешуточной злобой, получают награды и благодарности! Александр Хоровец, Ксения Лебедева, наши коллеги с других телеканалов. Журналистской смелости не занимать и тем, кто не боялся быть всякий раз узнанным с экрана! И буквально ежедневно разоблачать заграничных координаторов протестов, беглую оппозицию и ее сомнительные финансовые схемы, поднаготную благотворительных фондов. Сложно усомниться, когда фактам порой не нужны комментарии.

За верность делу, принципам и стране президент вручил награды

Награжденных журналистов сегодня в этом зале много, пожалуй, как никогда

Ведущие и корреспонденты главных телеканалов, журналисты издательского дома "Беларусь сегодня", представители Белорусского радио и информационного агентства БелТА. С формулировкой "За большой личный вклад в развитие государственной информационной политики и национальной журналистики". В переломный для страны момент, который многие назовут историческим, не обошлось и без звона медалей. В решении задач государственного масштаба  личный вклад каждого! Всех, кто фактически встал в один ряд с силовиками. Был готов идти до конца, не разделяя на своих и чужих, в стремлении сохранить мир и порядок. Открывал глаза на не всегда очевидное. Не прятался от публичности. И открыто высказывал свою позицию. Президент уверен: это все о том, как любить свою страну не на словах, а на деле!

Президент журналистам: Вы перевернули сознание людей

Роль журналистики в это непростое время было сложно переоценить. Но не словом единым! Отмечен личный вклад государственных деятелей и артистов. Главы коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича, председателя Совета Республики Натальи Кочановой. Среди награжденных - министры и губернаторы! Этот год научил многих ценить простые вещи: здоровье, своих близких и свой путь! Для них он не мог быть другим! И все, что лишь со стороны казалось сложным выбором, далось легко! Да, в наших рядах не все, кто был рядом еще год назад, но оттого надежнее плечо тех, кто остался. 

 
 
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Они верны своему делу, совести и гражданской позиции!  Их ценность в минувшем году  приросла многократно!  Тем,  кто стоял на страже информационной безопасности и...
 
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