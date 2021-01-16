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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Коллеги с ОНТ продолжают рассказывать о борьбе за власть и деньги в среде белорусской оппозиции Наши коллеги с телеканала ОНТ продолжают рассказывать о борьбе за власть и деньги в среде белорусской оппозиции. Сегодня речь шла о новой героине междоусобных...

Наши коллеги с телеканала ОНТ продолжают рассказывать о борьбе за власть и деньги в среде белорусской оппозиции. Сегодня речь шла о новой героине междоусобных войн. Гражданка Чешской Республики Екатерина Коноплева еще летом гордо заявляла, что работает в штабе Виктора Бабарико. В самостоятельное плавание она отправилась после того, как штаб Бабарико стал штабом Колесниковой, а потом там все переругались. Причина, опять же, власть и деньги. Коноплева решает бороться с командой Тихановской, Стрижака и Вечерко. Для чего придумывает телеграм-канал. Цель при этом - собрать вокруг себя всех, у кого есть компромат на фонды солидарности, и массировано ударить.И, конечно, самое интересное наши коллеги оставили на десерт. Завтра в "Контурах" на ОНТ - заключительная рубрика из серии о борьбе за оппозиционную власть и деньги.