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"Нужное людям". В областных центрах Беларуси медучреждения проходят техническую модернизацию
17.01.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНесмотря на то, что многие страны мира охватил кризис системы здравоохранения в период пандемии, Беларусь уверенно справляется с вызовами и держит на контроле не только эпидемиологическую ситуацию. Оснащение наших медучреждений, профессионализм врачей и заботу о пациентах высоко ценят и на мировых площадках. И сейчас мы говорим не только о столице. В областных центрах Беларуси все больше медучреждений проходят технический апгрейд. Так, в Гомеле в условиях поликлиники теперь проводят даже малоинвазивные операции и готовят будущих родителей к бесплатному ЭКО. В Могилеве поликлиника в одном из молодых микрорайонов объединила в себе детское, взрослое отделения и полноценную станцию скорой помощи. Наряду с уже привычными электронными регистратурами, удобной навигацией в новых поликлиниках уникальное для первичного звена диагностическое оборудование. С ним медики узнают о заболеваниях еще до того, как они начали развиваться. Подробнее – в рубрике "Нужное людям". Рассказывает Анна Ковалева.
На новый уровень медицины Гомель вышел с новой поликлиникой
Это современный центр с уникальным оборудованием. Такая база даже в амбулаторных условиях позволяет проводить сложные процедуры, вплоть до малоинвазивных операций.Подход к здоровью здесь с мировым уровнем качества. В период пандемии женская консультация - с отдельным входом, индивидуальным лифтом для беременных и даже собственным терапевтом и всеми возможными узкими специалистами. Алина Низковская готовится стать многодетной мамой. Двое детей - дома. Третий - пока под сердцем, но скоро появится на свет. Мама со стажем признается, о таком наблюдении, как здесь, раньше могла только мечтать.
В открытии поликлиники принял участие лично глава государства
Новая поликлиника в молодом микрорайоне Казимировка рассчитана на 850 посещений в сменуМногофункциональный медицинский центр обслуживает почти 30 тысяч человек. Здесь и станция скорой помощи, и современная стоматология. Проводят биопсию и малохирургические операции. В перспективе - создание урологического центра - оборудование позволяет. Безбаръерная среда, терминалы, кол-центр - умная поликлиника пришлась по душе местным жителям. В этом году государственные инвестиции в здравоохранение только Могилевского региона составили свыше 650 млн рублей. А на ближайшие 5 лет уже в планах обновление областной больницы и поликлиник в Славгороде, Черикове, Кричеве и Чаусах. То, что нужно людям.
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Несмотря на то, что многие страны мира охватил кризис системы здравоохранения в период пандемии, Беларусь уверенно справляется с вызовами и держит на контроле не...
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