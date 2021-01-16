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Белорусский полюс холода

Девять утра. На метеостанции "Езерище" дежурный техник снимает показания приборов. Температура воздуха - минус 20,7. Даже здесь, на самой северной метеостанции Беларуси, от таких морозов отвыкли. "Хранителем погоды" Татьяна Киреева работает больше двадцати лет. Объясняет: причина низких температур - географическое расположение Езерища. Поселок - на северо-востоке страны и первым ощущает холодное дыхание Арктики. Вокруг озера и болота, которые делают воздух сырым и оттого еще более холодным.

Температурные рекорды

О том, что зимы в этих местах суровые, указывают и названия соседних деревень: Морозово, Студенка, Меховое

Даже танцы, которыми местные жители развлекали себя в прежние времена, назывались по-зимнему. Например, «Метелица». Народный танец, а с ним и городокские морозы увековечил уроженец этих мест Константин Вереницын в поэме "Тарас на Парнасе". Там "Метелицу" отплясывала богиня красоты Венера. А сегодня на уроке фольклора - местные школьники. Несколько лет назад народные мастера реконструировали местный зимний строй одежды конца 19-го века. Наряд восстановили с использованием старинных технологий. У этих обитателей белорусской Арктики одежда не всегда по сезону.











Благородные олени в сильный мороз чувствуют себя некомфортно

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Синоптики: Холодно, но до рекорда далеко. Аномально холодным был январь 1940 года Самые низкие температуры за всю историю метеонаблюдений в Беларуси - минус 42,2 градуса фиксировались в поселке Славное Толочинского района и минус 41 с половиной в...

Самые низкие температуры за всю историю метеонаблюдений в Беларуси - минус 42,2 градуса фиксировались в поселке Славное Толочинского района и минус 41 с половиной в деревне Бычиха Городокского района. Именно на городокской земле, если верить многолетним метеонаблюдениям, находится полюс холода в нашей стране. В белорусскую Арктику отправилась наша съемочная группа.Но не Езерищу принадлежит температурный рекорд со знаком минус, а агрогородку Бычиха, что в двадцати километрах. Именно здесь в январе 1940 года был зафиксирован мороз минус 41,5 градуса. Позже к этой отметке температура в Городокском районе приближалась в 1956-м. Из последнего - минус 35 в 2000-м.Чтобы животные могли укрыться от непогоды, на ферме построили закрытые с трех сторон вольеры-зимники. Изменили и рацион: в морозы к привычному сену добавляют морковь и яблоки. О том, что у нас нет оленьей упряжки, мы пожалели, покидая белорусский полюс холода, - автомобиль не выдержал испытания морозом. Так что, отправляясь в путешествие в самую холодную точку страны, прислушайтесь к прогнозам синоптиков. В ближайшую ночь они обещают при прояснениях до минус 29.