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Об ожиданиях молодежи от ВНС - разговор с Дмитрием Воронюком

17.01.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

140 молодых людей представят Белорусский республиканский союз молодежи на Всебелорусском народном собрании

На народное вече современное поколение пойдет с конкретными предложениями, которые касаются каждого, кто становится на ноги: от обязательного предоставления первого рабочего места молодым специалистам до внедрения IT-технологий во все сферы работы отечественной экономики. Кто конкретно представит молодежь на Всебелорусском народном собрании, как БРСМ реагирует на угрозы оппозиции по дискредитации народного веча и почему так важно белорусам быть вместе? Об этом мы поговорили с лидером молодежного общественного объединения Дмитрием Воронюком. 

 
 
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140 молодых людей представят Белорусский республиканский союз молодежи на Всебелорусском народном собрании На народное вече современное поколение пойдет с...
 
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