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А. Александрин: Неэффективная антиковидная стратегия Украины приведет к политическим потрясениям
17.01.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОтсутствие планов по массовой вакцинации показывает
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Отсутствие планов по массовой вакцинации показывает не только упадок системы здравоохранения, но и слабость украинского политического руководства. Такое мнение...
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