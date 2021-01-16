Как это будет работать: рейд на гражданской машине ГАИ

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 16 янв – Sputnik. Несколько дней назад областные ГАИ сообщили, что на дорогах Беларуси будут заступать на дежурство экипажи на авто без отличительной оклейки.

Корреспондент Sputnik Павел Вур принял участие в рейде на гражданской машине ГАИ и ознакомился с тем, как работают сотрудники Госавтоинспекции в новых условиях.

По три машины на область

В каждой области работает по три машины ГАИ в гражданском варианте. Как отметили инспекторы, они надеются, что со временем таких автомобилей в автопарке станет больше.

© Sputnik / Павел Вур "Бинар" измеряет скорость автомобиля и сразу снимает видео и фото в хорошем разрешении

По словам сотрудников Госавтоинспекции, дежурства на автомобилях без специальной оклейки уже проводили в области, но сейчас эту практику решили развивать на более высоком уровне.

Гражданские автомобили Госавтоинспекции оснащены такими приборами, как "Парк-райт", который отслеживает неправильную парковку в городе, "АвтоУраган", считывающий всю информацию об автомобиле и его владельце в режиме реального времени, "Бинар", измеряющий скорость автомобиля и сразу снимающий видео и фото в хорошем разрешении, а также видеорегистратором, который записывает дорожную обстановку спереди и сзади патрульного автомобиля. Кроме того, на гражданские машины поставят скрытые маячки синего и красного цвета.

"По закону сотрудники ГАИ, одетые в форму, имеют право нести дежурства на специальных автомобилях в гражданском исполнении. У таких авто в техпаспорте стоит специальная отметка об их назначении", - объяснили инспекторы.

Гражданская машина ГАИ провела уже несколько дежурств в Витебской области и результаты оказались впечатляющими.

Несколько десятков грубых нарушений

"Смысл задумки, когда сотрудники в форме и со специальными техническими средствами для фиксации проводят патрулирование в гражданской машине, – негласный контроль и профилактика нарушений", - подчеркнули в ГАИ.

По словам собеседников, когда водители видят обозначенную патрульную машину, то не нарушают ПДД, но как только служебный автомобиль уезжает, водители снова игнорируют требования правил дорожного движения. Однако если участники движения будут знать, что за ними в любой момент могут наблюдать сотрудники ГАИ, а также простые водители, которые передадут фото или видео нарушения то, возможно, поостерегутся.

Как отметили в ГАИ, подобная инициатива может не понравиться только тем, кто не соблюдает ПДД, остальные водители новый вид патрульных машин даже не заметят.

"За дежурство сотрудники ГАИ на гражданском автомобиле регистрируют по несколько десятков грубых нарушений, причем, дежурят автомобили в наиболее аварийных местах, либо там, где произошли ДТП с пострадавшими", - подчеркнули в ГАИ.

117 км/ч и пьяный водитель

Журналиста Sputnik пригласили на дежурство в один из населенных пунктов Оршанского района. В 2020 году там произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли два человека.

© Sputnik / Павел Вур В 2020 году на этом месте произошла серьезная авария, результате которой погибли два человека

"Деревня небольшая, обгон в ней запрещен, но водители постоянно нарушают правила, проскакивают деревушку на огромной скорости, причем, ещё и обгоняют транспорт, выезжая на встречную полосу. Кстати, из-за таких нарушений в прошлом году и погибли люди", - сообщили сотрудники ГАИ.

На дежурство приглашают обычно не только местные экипажи, но и инспекторов из соседнего района. Гражданская машина занимает удобную позицию и двое инспекторов, не выходя из нее, снимают "Бинарами" все проезжающие автомобили. Еще два экипажа ГАИ на обозначенных служебных автомобилях находятся на определенном расстоянии от них в обе стороны.

Когда сотрудники в гражданском автомобиле фиксируют нарушение, то сразу же передают информацию нужному наряду ГАИ, сообщают номер и марку автомобиля нарушителя, а также скидывают фото и видео с нарушением.

Как сообщили инспекторы, водители обычно не спорят и признают свою вину.

"А чего спорить? Нарушил - плати", - отметил Леонид, которого остановили за превышение скорости.

Водитель слышал по радио о новой практике, но столкнулся с нею впервые.

© Sputnik / Павел Вур Леонид не спорил и нарушение признал

За время дежурства сотрудники ГАИ зафиксировали 28 нарушений ПДД, причем, один из автомобилей проскочил деревню на скорости 117 километров в час. Кроме того, инспекторы, дежурившие на гражданском автомобиле, задержали пьяного водителя, в крови у которого обнаружилось более одного промилле алкоголя.

Как отметили сотрудники ГАИ, новая машина очень востребована на дежурстве и практически не простаивает в гараже.