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Ямы и грязь. Жители витебского Орехово просят отремонтировать главную дорогу в микрорайоне

17.01.2021 09:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители витебского Орехово с населением около 400 человек жалуются на плохое состояние грунтовой дороги длиной около 2 км в своем микрорайоне. Они написали петицию в облисполком, под которой собрали 60 подписей. Также они прислали письмо в редакцию TUT.BY.


Фото: читатель TUT.BY

— Улица Ореховская — главная в нашем поселке, она соединяет Орехово с Марковщиной, ДСК, агрогородком Кировская и другими населенными пунктами. Соседние улицы — Ясная, Евзневская, Рассветная и другие — заасфальтированы, а дорога на Ореховской — нет. Зимой она очень грязная: ее посыпают песком с солью. Получается каша, которая налипает на обувь и колеса авто. Летом грязи нет, но очень много ямок, — рассказывают жители микрорайона на юго-западной окраине Витебска. — Грейдер здесь проходит раз в месяц, зимой реже, но толку от этого мало. Если бы дорогу подсыпали щебнем, было бы намного лучше. Но последнюю подсыпку щебнем делали как минимум 5 лет назад.


Фото: читатель TUT.BY

К концу дорога становится узкой, и там не могут разъехаться две машины одновременно.

— А на развороте есть яма, и в нее каждый раз угождает автобус маршрута № 44. В Орехово едут не только местные жители. Рядом с нашим микрорайоном находится ботанический заказник «Чертова Борода», и сюда приезжают туристы, а также рыбаки, чтобы порыбачить на Двине. Но плохая дорога портит впечатление от нашего поселка.

Коллективное обращение в горисполком в 2018 году не решило дорожную проблему, отмечают жители.

— Плохое состояние дороги вызывает негативные комментарии населения в адрес органов власти. Просим отремонтировать эту дорогу. Если ремонт невозможен на всей улице Ореховской, просим обновить дорожное покрытие хотя бы на тех отрезках, где оно наиболее изношено, — говорится в петиции.

 
Теги: Витебск
 
 
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Жители витебского Орехово с населением около 400 человек жалуются на плохое состояние грунтовой дороги длиной около 2 км в своем микрорайоне. Они написали петицию в...
 
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