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Журналистки «Белсата» Андреева и Чульцова обвиняются в нанесении ущерба «Минсктрансу»

17.01.2021 09:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Арестованные журналистки «Белсата» Катерина Андреева и Дарья Чульцова обвиняются в нанесении ущерба «Минсктрансу» на 11 562 рубля 14 копеек, сообщает телеканал.

По словам адвоката, журналистки якобы активно участвовали и руководили «групповыми действиями, грубо нарушающими общественный порядок», которые повлекли за собой нарушение работы общественного транспорта: 13 автобусных, трех троллейбусных и трех трамвайных маршрутов.

Сотрудницы телеканала «Белсат» Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов — на «площади Перемен» в Минске (двор на ул. Червякова). Обеим было предъявлено обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Мера пресечения — содержание под стражей (минимум до 20 января). Белорусские правозащитники признали журналисток политзаключенными.

12 января уголовное дело журналисток поступило в суд Фрунзенского района Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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Арестованные журналистки «Белсата» Катерина Андреева и Дарья Чульцова обвиняются в нанесении ущерба «Минсктрансу» на 11 562 рубля 14 копеек, сообщает телеканал.
 
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