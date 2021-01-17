ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СК разыскивает женщину, которая унесла из минского магазина пуховик. Кража попала на видео

17.01.2021 10:47 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет в телеграм-канале разместил фото и видео женщины с ребенком, которую подозревают в краже куртки в минском магазине.


Фото: Следственный комитет

Московский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 205 (кража) Уголовного кодекса Республики Беларусь, говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина днем 19 сентября прошлого года зашла в один из столичных магазинов, расположенных на проспекте Дзержинского в Минске, и похитила женскую пуховую куртку стоимостью более 340 рублей.

 

Следственный комитет просит тех, у кого есть информация о личности девушки с ребенком, изображенной на фотографии, сообщить по телефонам 8 017 392 97 13 или 8 044 500 31 11.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет в телеграм-канале разместил фото и видео женщины с ребенком, которую подозревают в краже куртки в минском магазине.
 
Новости дня
Новости общества
 
Что происходит в стране 17 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by