СК разыскивает женщину, которая унесла из минского магазина пуховик. Кража попала на видео

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет в телеграм-канале разместил фото и видео женщины с ребенком, которую подозревают в краже куртки в минском магазине.



Фото: Следственный комитет

Московский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 205 (кража) Уголовного кодекса Республики Беларусь, говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина днем 19 сентября прошлого года зашла в один из столичных магазинов, расположенных на проспекте Дзержинского в Минске, и похитила женскую пуховую куртку стоимостью более 340 рублей.

Следственный комитет просит тех, у кого есть информация о личности девушки с ребенком, изображенной на фотографии, сообщить по телефонам 8 017 392 97 13 или 8 044 500 31 11.