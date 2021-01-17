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СК разыскивает женщину, которая унесла из минского магазина пуховик. Кража попала на видео
17.01.2021 10:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет в
Московский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 205 (кража) Уголовного кодекса Республики Беларусь, говорится в сообщении.
По данным следствия, женщина днем 19 сентября прошлого года зашла в один из столичных магазинов, расположенных на проспекте Дзержинского в Минске, и похитила женскую пуховую куртку стоимостью более 340 рублей.
Следственный комитет просит тех, у кого есть информация о личности девушки с ребенком, изображенной на фотографии, сообщить по телефонам 8 017 392 97 13 или 8 044 500 31 11.
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Следственный комитет в телеграм-канале разместил фото и видео женщины с ребенком, которую подозревают в краже куртки в минском магазине.
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