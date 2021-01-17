Что происходит в стране 17 января

Источник материала: Tut.by

Несмотря на небывалые морозы белорусы не прекращают свои активности ни на один день. Нынешнее воскресенье — не исключение. С утра на прогулку вышли Тракторозаводской поселок, Велозавод «Шарики» и Боровляны. Что еще будет происходить в стране в это январское воскресенье — читайте в нашем онлайне.



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