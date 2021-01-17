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Инвестора и бизнес-ангела Валерия Остринского задержали за флаг с Погоней на хуторе

17.01.2021 13:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

О задержании сообщила на своей странице в фейсбуке жена Валерия Татьяна Бакланова.

Валерий Остринский - инвестор, бизнес-ангел, сооснователь объединения Angels BAND, входит в топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси, по версии издания «Ежедневник».


Фото: личная страница Валерия Остринского в фейсбуке

— Со вчерашнего вечера Валера в Ивьевском РОВД. Кормят, тепло одет, суд в Ивье в понедельник часов в 10, — написала в фейсбуке его жена Татьяна Бакланова. —  Предыстория. С лета на колодце нашего домика на хуторе висел флаг с Погоней. Никому не мешал, ибо хутор, лес вокруг, деревня в стороне. В пятницу вечером приехали с малыми на хутор на выходные. В субботу в 8 утра приехала милиция. Поступила жалоба от местного жителя (пару бабок-дедок, ферма), они должны отреагировать. Составили протокол. Если бы просто Погоня, то ок, но вот БЧБ-фон никак нельзя. Вписали одиночный несанкционированный пикет. Сказали ждать звонка с приглашением в Ивьевский суд.

В субботу в 21.30 смотрим с малыми фильм, видим фары на улице. Это у нас редкость) И сразу стук в дверь. Те же товарищи, извиняясь, говорят, что планы поменялись, начальство дало приказ задержать. С вещами на выход. А вообще, удивительные чувства у меня в РБ 2021 от цепочки: жалоба соседей, машина в темноте, стук в дверь, на выход…

 
 
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О задержании сообщила на своей странице в фейсбуке жена Валерия Татьяна Бакланова.
 
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